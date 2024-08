Alvarado : para afianzar su localía

El “Torito” recibirá a Gimnasia de Jujuy por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional, este domingo a partir de las 15 en el estadio José Maria Minella. Dirigirá el encuentro Fabrizio Llobet , y trasmitirá dicho duelo “La Voz del Estadio” desde las 14, con la previa y las acciones del juego a través de Radio Eter 90.5 y Radio Residencias 96.5 (relato alternado con el de Gimnasia y Tiro-Aldosivi)

Para no volver a desperdiciar oportunidades de meterse entre los ochos mejores, Alvarado quiere quedarse con los tres puntos ante el “Lobo” jujeño y no perder terreno en la tabla. Dos titulares habituales no serán de la partida, ya que Lucas Monzón (por un esguince de tobillo) ni Nery Leyes fueron citados para este cotejo. Tomás Fernández tomaría el lugar de zaguero por izquierda, mientras que Matías Mansilla se perfila para sustituir a Leyes.

Parrafo aparte para la convocatoria de Matías Pérez, marplatense de 18 años, zurdo, y que puede jugar de volante ó extremo. Por otro lado, volvieron a la nómina jugadores como Marco Miori, Ramiro Makarte y Federico Boasso, mientras que Tomás Rambert quedó nuevamente al margen.

Posible formación: Lungarzo; Malagueño, Ortíz, Robledo, Tómas Fernández y Aleo; Jaurena, Mansilla, Guillermo Sánchez y Becker; Bellinetz.

¿COMO LLEGA EL RIVAL?

Gimnasia de Jujuy, de buena campaña, se encuentra 5° con 41 puntos (4 arriba del “Torito”), pero viene de dos derrotas al hilo y la última se dio de manera insólita: en la última jugada del partido, Axel Oyola de Racing de Córdoba pateó al arco desde 60 metros y convirtió uno de los golazos del campeonato.

Golpeado anímicamente, el entrenador Matías Módolo haría dos cambios en el once titular: en defensa, ingresaría Facundo Rizzi por Emiliano Endrizzi, y Mauro Albertengo (ex-Alvarado) entraría por el mediocampista ofensivo Lucas Chiozza, para darle más peso en ataque con un jugador más cerca del área. Cabe destacar que en el plantel jujeño hay otro ex-“Torito”, y es Francisco Molina, uno de los futbolístas que más partidos disputo en torneos nacionales con la camiseta azul y blanca.

Fueron las últimas semanas de enorme satisfacción para “Alva”, pero tras el tropiezo en Santiago del Estero contra Güemes, no puede dormirse en los laureles de la victoria en el clásico, tiene que librar la batalla por el ascenso, y en el corto plazo ganarle este domingo a Gimnasia de Jujuy.

