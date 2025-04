Alvarado pagó caro su ineficacia

Por Valentin Ramallo de La Voz del Estadio radio

El “Torito” fue derrotado por San Martín de Tucumán por 2 a 0, con un doblete de Juan Cruz Esquivel en el segundo tiempo. El encuentro fue válido por la fecha 10 de la Zona A de la Primera Nacional.

Mucho castigo para Alvarado la derrota. No la mereció, tuvo como figura, quizás, al lateral derecho Valentino Werro con sus subidas. Un planteo interesante, en búsqueda de lastimar al puntero, y por momentos lo consiguió, pero le faltó el gol, ni más ni menos, y un poco de suerte con los postes. Ante esto, los tucumanos activaron a sus hombres más peligrosos y se llevaron los tres puntos a través de un par de llegadas. El partido premió al más efectivo y al más contundente.

De movida, Alvarado sorprendió con la colocación de Julián Ascacíbar como atacante, con la conformación de una especie de tridente ofensivo junto a Derlis Ortíz y Matías Bergara. La idea era atacar con muchos jugadores, y a los 6′, pelota larga de Valentino Werro para Bergara por derecha, que desbordó hasta el fondo, sacó el pase atrás que no tuvo un destinatario preciso, pero Ascacibar intentó tomar la posta aunque atoraron su remate. La primera clara fue para el local.

Y la segunda fue para la visita: a los 11′, Juan Cuevas asistió a Martín Pino, que esquivó a Fabricio Henricot que salió, pero definió desvíado, no le quedó cómodo el ángulo de tiro que era muy abierto. A los 14′, mano a mano soñado de Bergara, que anticipó a Guillermo Rodríguez y se fue solo, pero a la hora de hacer el gol, definió de zurda, con poca fuerza, al cuerpo de Darío Sand. Otra para Alvarado, con Werro que metió un centro pasado, y le quedó a Ascacíbar que tardó un segundo en patear y tapó el arquero sobre su palo derecho.

10′ despues, Marco Borgnino “apretó triángulo” y puso un pase profundo para Werro, que una vez más subió, hasta el fondo, pase atrás y el “rusito”, más cómodo que en la anterior para sacudir dentro del área, remató pero se lo tapó un defensor.

El cambio de banda de Bergara (que pasó a jugar por izquierda) y Ascacíbar (que se fue para la derecha) benefició al “Torito”, que buscó siempre por el lado zurdo con un “7” que es lo más desequilibrante que tiene, pero que a veces juega más para él que para el equipo. No obstante, el “Ciruja” dominó la pelota en casi todo el primer tiempo, y la tuvo con un envío áereo de Gabriel Hachen para la cabeza de Pino, al borde del área chica, pero le pifió.

A los 40′, otra clara como el agua para los de Quattrocchi: lateral largo de Agustín Aleo, desvío mediante y la pelota que le quedó a Ascacíbar; zurdazo, palo y se fue. Ya sobre el final, el “Santo” mostró los dientes, con Cuevas como el más incisivo, gran jugador el “10”. En una jugada, Werro tuvo que meter un “pechazo” para desvíar un centro y casi se le mete en el ángulo a Henricot, que estuvo atento y la sacó con lo justo.

Otro cantar totalmente distinto fue el complemento. Alvarado amagó a seguir en la misma sintonía que en la primera etapa, con un pase flotado, pivote de Ortíz con la pierna y el remate desvíado del “11”. Pero el “Ciruja” demostró que, si apretaba un poco el acelerador, era peligroso. Tras un acercamiento serio en los primeros minutos, apareció Esquivel a los 52′ para robarle la pelota a Agustín Bolivar en mitad de cancha, tocarsela a Pino, pared de este último y el extremo que encaró y la puso con un derechazo feroz sobre el primer palo.

Se derrumbó todo para “Alva”. Ingresó Diego Becker por Bergara (que al parecer no está para 90 minutos) y funcionó como un revulsivo en un momento de bajón anímico y futbolístico, no lo acompañó el resto porque el santafesino entró eléctrico. El juego se planchó, el “Ciruja” se acomodó y el “Torito” perdió la brújula. Y a los 76′, misma fórmula, aparición de Esquivel, pared del “9” y otro golazo, con un disparo de derecha esplendido, arriba, contundente e inatajable para Henricot.

Lo que vino despues fue redundante. San Martín se impuso por jerarquía, dejó asentada en la cancha y en el resultado su superioridad, pero solo en el segundo tiempo. No obstante, le bastó para ganarle a un Alvarado que no aprovechó las oportunidades que se generó, y ante estos rivales, si no convertís en situaciones de gol tan claras, en un par de acciones del rival la tenés que ir a buscar adentro del arco. Próxima fecha contra Tristán Suárez en Ezeiza, por la fecha 11 el sábado 19 de abril a las 15.30.

Sintesis del partido

ALVARADO: Fabricio Henricot; Valentino Werro, Brian Blasi, Lucas Monzón y Agustín Aleo; Agustín Bolivar y Juan Pablo Gobetto; Matías Bergara, Marco Borgnino y Julián Ascacíbar; Derlis Ortíz. DT: Pablo Quattrocchi.

SAN MARTÍN: Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Guillermo Rodríguez y Hernán Zuliani; Gustavo Abregú, Matías García y Juan Cuevas; Juan Cruz Esquivel, Gabriel Hachen y Martín Pino. DT: Ariel Martos.

GOLES: 52′ y 76′ Esquivel (SMT).

CAMBIOS ALVARADO: 61′ Diego Becker por Borgnino y Ariel Castellano por Bergara; 77′ Tomás Bolzicco por Aleo.

CAMBIOS SAN MARTÍN: 73′ Nahuel Cainelli por Murillo y Ulises Vera por Cuevas; 83′ Agustín Prokop por Esquivel y Alan Cisnero por Hachen; 89′ Gonzalo Rodríguez por Pino.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: José María Minella.

ÁRBITRO: Álvaro Carranza.