Alvarado no puede ganar ni mereciéndolo

Alvarado extendió su racha negativa como visitante, y de 4 partidos seguidos en el global sin sumar de a 3, al caer esta tarde 1-0 con All Boys .

En un primer tiempo desfavorable para los de Giganti, aunque sin mucha zozobra para el marco de Lungarzo, el equipo local manejó el balón y desnudó el mal de ausencia de Alvarado, hasta que Tomás Fernández logró reacomodarse en la zaga, pasados los 20′, y sin Belinetz ni Sánchez en cancha, careció de profundidad y ni hablar que el lesionado Rambert ( ver aparte su audio) siempre preocupa a los rivales, aun en aquellos partidos no juega un poco desordenado.

Aún con esas ventajas, Giganti recompuso en el segundo período, ayudado por la salida , por lesión, de Brian Miranda en el elenco anfitrión, dando un paso al frente, fue quien tuvo las situaciones más claras, incluso una acción por el centro del área de Sebastián Jaurena, que remató al arco, parado en la misma línea que los últimos dos defensores de All Boys, pero el árbitro, Álvaro Carranza, que en el resto tuvo una actuación inmejorable ( no se dejó llevar por jugadores albos tirándose en el área, y las amarillas pertinentes para ambos, siguiendo muy de cerca las acciones) a instancias de su asistente, marcó off side, cuando corrían 20′ del complemento. Luego Mansilla, desde el anillo de la cancha, viendo adelantado al arquero Lisandro Mitre, le pagó al arco vacío, el “1” volvió desesperadamente, pero no supo ajustar el tiro, y se fue por sobre el horizontal. Diego Becker tuvo otra situación que desperdició, y el ingreso posterior de Leandro Moreira ( refuerzo llegado en el receso) ni el de Guillermo Sánchez, aportaron lo esperado por el DT de Alvarado.

Rebechi / fue titular y tampoco gravitó) salió lesionado, al igual que Ochoa Giménez.

A los 39′ Agustín Gallo, maniobró sobre la medialuna y en la nariz de Leyes, controló primero y remató después con gran calidad para clavarla en el ángulo derecho del arco defendido por el Mono Lungarzo. (golazo) y ello desmoronó anímicamente a un equipo, al que también le cuesta desde la “cabeza”, reponerse tras ir en desventaja, aunque padecerlo a los 85′, bajonea a cualquiera.

Luego del encuentros, Sebastián Jaurena dialogó con la transmisión radial de 90.5 Éter y 96.5 Residencias y el equipo de LA VOZ DEL ESTADIO radio, donde aseguró que ” hoy no merecíamos perder .. encima me anularon el gol que uds.. cuentan, era legítimo .. da mucha bronca, pero hay que seguir trabajando para volver al triunfo”

Las imágenes con el resumen más completo, mañana por canal 8 de Mar del Plata, tras la final de la Copa América, en Goles de Medianoche.

