Ya había perdido como local Arsenal de Sarandí. Almagro sucumbió como local ante Ferro Carril Oeste, y Alvarado debía hacer lo suyo : Ganar tras 6 fechas. Convertir un gol 553 minutos después de la última vez. Así fue. En realidad fue autogol de Federico Marco. Cabezazo de Bolizcco, que se desvió en la cabeza del zaguero de Los Andes.

El planteo del Dt AMrcelo Vázquez de Alvarado, disponiendo do hombrede área como Bolzicco y Susvielles, ubicando sobre la banda derecha a Marco Miori, y en la mitad del terreno a Ascacibar ( que terminó siendo un carrillero más, pero por la izquierda) y con una actitud y presencia bien de un equipo local con voracidad. hizo del primer tiempo el mejor del campeoanto del conjunto blanquiazul.

El arquero Sebastián López sacó un par de remates de gol, erigiéndose en figura de la parte inicial: Un doble cabezazo, con Ascacíbar impactando por último en el área chica. Y en el mismo lugar, Gobetto abri´+o el pié y el 1 voló de manera espectacular. Otro remate rasante de Gobetto que besó el caño izquierdo del golero, y en la tarde gris, muy fría, y pór momentos con lluvia finita, pero intensa, hubo dudas y sufirimento por aquello de » goles que te perdés en el arco de enfrente los padecés en el propio», que pareció contagiarle al entrenadro porqeu sopresivamente a los 22′ del complemento, decidió preescindir de los 2 centrodelanteros, sumó a Tomás Fernándezz al fomdo para una líena de 5 hombres, y un inexpresivo Amilivia al campo. Pareció muy temprano querer bajarle la persiana al partido, como invitación a Los Andes a atacarlo, y no a la inveesa como declaró Vázauez en rueda de prensa » sacamos a los d 9 porque Los Andes se nos ven+ia»

A los 91 de 96′ Los Andes tuvo un remate desde la peurta de área que rebotó en el cuerp ode Masnilla, y dió en la parte superior del travesaño que casi tyermina con media popular «internados» con infartos múltiples. Llegó el pitazo final y co +el una descarga de emociones en todo el «Mundo» Alvarado, porque el abismo está tan cerca, como la cornisa para tomarse y zafar de caer al vacío.

Alvarado aún está en zona de descnso, pero epsera por el Quilmes – Guemes de mañana a las 21.00 y afianzar la localía con All Boys el domingo que viene. Después, quedará Arsenal en Sarandí en la última fecha,. soñando con uan «venganza» histórica de 1992.