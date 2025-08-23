Alvarado jugó mal pero con “todo” lo que tiene

Por Valentin Ramallo de golesdemedianoche.com

El «Torito» empató 0-0 con Tristán Suárez, por la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional. No hubo incidencias.

A pesar que perdió Güemes contra Arsenal 2 a 1, y a sabiendas de que tiene un duelo pendiente por jugar, el elenco marplatense no pudo con el «Lechero». Afontó las bajas por cuestiones físicas de Agustín Bolivar y Joaquín Susvielles, dos piezas de las más importantes dentro del bajo (por no decir muy bajo) vuelo futbolístico con el que cuenta el «Torito».

Durante el primer tiempo, entre los dos, el que más buscó fue Alvarado, por lógicas razones. Marco Miori, muy cerca del arco, metió un centro que nadie pudo cabecear, y a los 10′, Matías Mansilla remató de afuera y la pelota se fue muy cerca del ángulo.

A los 21′, el «Torito» hizo un lateral rápido desde la izquierda para agarrar mal parado a Tristán, pero resolvieron mal y la jugada quedó en la nada en una acción que suponía mucho peligro. El contraataque o jugadas como la descripta anteriormente, fueron las únicas maneras de hacerle daño al «Lechero», que lució siempre bien parado.

La más clara de la visita, que atacó muy poco, partió desde un saque de manos desde el sector derecho, pase atrás de Álvaro Veliez para Nicolás Del Priori, y el tiro del «5» que se fue casi besando el travesaño. Sobre el final de la primera etapa, contra del local que condujo Miori, pero en vez de darle el pase profundo a Enzo Martínez que picaba al espacio, se la jugó por un remate que controló sin mayores problemas el arquero Nicolás Sumavil. De todos modos, el «10» fue uno de los más activos junto a Enzo que ejecutó algunos disparos de media distancia.

En el complemento, Alvarado bajó su rendimiento y esto a Tristán Suárez le vino como «anillo al dedo», dadas las pocas pretensiones con las cuales arribó el equipo de Ezeiza a Mar del Plata. Más allá de esto, el visitante tuvo una ráfaga entre los 65′ y 75′, por intermedio de corners y envíos aéreos que, en algunos casos, comprometieron a Emmanuel Gómez Riga que no tuvo una tarde segura como acostumbra el ex-Vélez.

Del otro lado, Derlis Ortíz (que ingresó en el complemento) se tiró de «palomita» y estuvo a centímetros de conectar un centro desde la banda zurda. Cerca de los 85′, un borbollón en el área chica podría haber terminado en gol de «Alva» tranquilamente, pero el árbitro cobró una falta en ataque que no existió. Pitazo final y 0 a 0.

Más allá de una nueva caída de Güemes (esta vez ante Arsenal), de un nuevo guiño del azar que el fútbol le hace a Alvarado, la realidad es que el conjunto de Jara y Peña no puede ¿Podrá en algún momento?, se verá, pero lo cierto es que lo más alarmante no son las ubicaciones y los puntos de la tabla, sino las herramientas que posee, que utilizó y que dispondrá hasta el final del torneo el plantel de Marcelo Vázquez para revertir esta realidad. Una realidad muy difícil, claro está. El próximo jueves, visitará a Quilmes, el encuentro pendiente, el próximo jueves a las 20.

RAREZAS DE LA PRIMERA NACIONAL

La Zona A se desarrolló de forma tan pareja, que Alvarado a pesar de estar en zona de descenso, se encuentra (al término de esta nota) a nueve puntos del Reducido. Quilmes, que venció a San Miguel 2 a 0 el último viernes, está a tres unidades de los mejores ocho cuando tras la derrota con Los Andes, en la fecha anterior, se perfilaba para sumarse a la lucha por no descender. Cosas del fútbol argentino…

POSICIONES DE LA TABLA – ZONA A

…

Ferro 30

Güemes 27

————————–

ALVARADO 27 (1 partido menos)

Arsenal 27

SINTESIS

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Brian Blasi y Agustín Irazoque; Matías Mansilla, Mateo Ortale, Enzo Martínez y Juan Pablo Gobetto; Marco Miori y Tomás Bolzicco. DT: Marcelo Vázquez.

TRISTÁN SUÁREZ: Nicolás Sumavil; Leonardo Felissia, Patricio Ostachuk, Nicolás Pantaleone y Nicolás Fernández; Nicolás Del Priore, Lautaro Villegas, Alexis Steimbach y Mauro Fernández; Álvaro Vielez y Alexis Domínguez. DT: José María Martínez.

GOLES:

CAMBIOS ALVARADO: 54′ Agustín Aleo por Mateo Ortale y Facundo Russo por Enzo Martínez; 62′ Diego Becker por Miori y Derlis Ortíz por Bolzicco; 74′ Cristian Gorgerino por Irazoque.

CAMBIOS TRISTÁN: 66′ Juan De Rosa por Vielez y Ángel Almada por Fernández; 83′ Matías Olguín por Steimbach; Misael Tarón por Domínguez.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: José María Minella.

ÁRBITRO: Juan Cruz Robledo.