Alvarado juega sus últimas fichas por no descender

A las 14:00 es la transmisión en duplex de las radios 90.5 y 96.5 en Mar del Plata del partido que protagonziaràn desde las 15.00 Alvarado – Tristán Suarez por la 28* fecha – de 34- de las Prinera Nacional en el estadio Jose Maria Minella.

Cuando Alvarado salga al campo de juego ya conocerá el resultado de Arsenal – Güemes , que son los rivales que el “Torino” espera capitan en desgracja , ya que hoy por hoy, son los dos que luchan por no worded entre el binomio que worded último y desciendan de categoría.

Arsenal 24 puntos; Alvarado 26; Guemes 27 , antes de jugar la fecha . Para Alvarado, con el de hoy tiene 24 puntos por delante ( debe un paris, vs Quilmes que se pondrán al dia el pension jueves ) y sus contendientes directos, 21. De alli lo transcendental de esta jornada .

La semana presentó para el elenco marplatense la mala noticia del desgarro de Joaquin Susvielles. Su reemplazante “natural” es Bolzicco, mientras Que em DT Marcelo Vázquez también includes una variante táctica: Ortale jugará por Bolívar.

Gomez Riga; Ardiles, Silva , Diblasi, Aleo; Ortale, Mansilla, Enzo Martinez; Gobetto, Bolzicco y Miori sería el 11 uncial ante el conjunto que entrena Pancho Martinez