Alvarado informó a sus socios que busca cancha y Kimberley dijo que no es «opción»

Alvarado emitió dos comunicados este viernes: uno para la prensa, sobre su situación institucional y personería jurídica y otro para su asociados, en dondé a dicha información invita a los hinchas a asociarse como ÚNICA manera de acompañar al equipo en el Federal y abocados a buscar un escenario más pequeño que el Minella, que aunque su remodelación se anuncia a fines de 2026, los operativos policiales tiene un costo, jueguen en la divisional que jueguen, pues está relacionado con las dimensiones del escenario a utilizar, y Alvarado tendrá ingresos notoriamente inferiores a lo que percibía en la Primera Nacional.

El programa de streaming y radial La Voz del Estadio consultó , antes esta notificación del club Alvarado a dos presidentes de clubes, que hoy tienen su propia cancha, que acaso podrían ser arrendadas ´por los albiazules.

» Estimados socios y socias : Hoy queremos informarles que el club se encuentra en un proceso de transición y reordenamiento, donde de a poco se está conformando un nuevo equipo de trabajo de cara al 2026. Estamos avanzando paso a paso para recuperar el orden y el fortalecimiento respecto al funcionamientointerno y ordenar la situación legal del club, donde pronto habrá más novedades respecto a la personería jurídica próxima a normalizarse.

En este marco y en sintonía con la incipiente planificación deportiva del torneo que afrontaremos el próximo año, se abre la posibilidad de que Alvarado dispute sus partidos en un ESTADIO DE MENORES DIMENSIONES RESPECTO AL JOSÉ MARÍA MINELLA . Por esta razón , la prioridad de ingreso será para los socios al día DURANTE 2025 ( hasta el mes de diciembre abonado) , quienes con su aporte sostienen al club en este momento tan desafiante y complejo, donde el Club NECESITA CADA COLABORACIÓN PARA CULMINAR EL AÑO de la mejor manera posible.

A quienes aún mantienen deudas, los invitamos a regularizar su situación y sumarse nuevamente el acompañamiento activo. es un momento en el que CADA SOCIO Y CADA GESTO DE APOYO CUENTAN. Es un momento clave donde HAY QUE ESTAR MÁS QUE NUNCA PARA VOLVER MEJORES.

Nuetsro deseo y compromiso es que el 2026 sea el año en que ALVARADO VUELVA A ENCAMINAR SU RUMBO . Agradecemos profundamente a todos los que siguen alentando y apoyando . SIGAMOS JUNTOS ..

firma Comisión Normalizadora y Socios Colaboradores del club Atlético Alvarado. » ( foto adjunta del comunicado a socios y socias)

Mientras tanto, los presidentes de los clubes Nación ( Aldo Suárez) y Kimberlye (Luciano Mignini) se expresaron en cuantro a un posible alquiler de sus canchas.

Aldo Suárez «sería lindo volver a ver a Alvarado jugar en Nación, pero nadie todavía se comunicó con nosotros.»

Luciano Mignini «Es imposible arrendarle el José Alberto Valle a Alvarado , porque tenemos 700 chicos jugando , con la Primera y el Femenino,. No hay césped que lo resista»

Aquí las entrevistas con los dirigentes mencionados