Alvarado hace un nuevo llamado a Elecciones

Este lunes 11 de noviembre el club Alvarado hará el segundo llamado a elecciones a la espera que algún “candidato” presente una lista ya que el oficialismo ratifica que no se presentará para renovar otro período.

El plazo legal es por un par de semana por lo cual la fecha vencimiento sería el 25 de noviembre . Dos años atrás Alvarado llegó a hacer 3 llamados y lo que es una preocupación de época en muchos clubes es la baja participación de los asociados en las vida institucional, prefiriendo no distraer sus tiempo, ni dedicarle horas de gestión, sino simplemente de ir a ver los partidos del equipo.

Ya el 31 de mayo, Emiliano Montes, actual presidente de Alvarado, dijo en La Voz del Estadio que él no irá por dos años más en el cargo.

El Concejal del radicalismo, ex funcionario en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, y también directivo del club Alvarado en épocas del Dr Wenceslao Méndez como titular de la entidad, Ricardo Liceaga, “amagó” presentarse tras la renuncia del citado “Wenchy” y finalmente, Montes fue el sucesor.

Liceaga, también habló por radio tiempo atrás, exponiendo sus “ganas” de comandar los destinos deportivos e institucionales del popular club, para lo cual, había viajado a Buenos Aires para reunir aportes y respaldos, que no sabemos si logró. En las últimas semanas, Montes y Liceaga tuvieron reuniones, para , tal vez, consensuar nombres y apellidos de un posible Lista Única, con integrantes de la actual Comisión Directiva, más los “nuevo”, y acordar una transición tranquila, pero no trascendieron detalles de alguna conclusión al respecto.

Ante este nuevo “llamado” y recordando otras palabras de uno de los vicepresidentes actuales, Facundo Moyano ” No quiero que nos politicen el club” haciendo foco en el origen político de Liceaga vinculado al intendente Montenegro; referido de Maxi Abad y la pertenencia de Moyano con el Frente Renovador, difícil es pensar que Alvarado en particular, y el resto de los clubes no sean “politizados”.

El peor de los escenarios para el oficialismo es que “fracase” el nuevo Llamado, y se vean obligados a continuar al frente del club, que en lo futbolístico, necesita no ir más allá de este noviembre, porque el plantel y cuerpo técnico, tiene que saber quiénes firmarán sus contratos y con quiénes negociar los mismos.

Por su parte, en agosto de este año, también se expresó Facundo Moyano : “SI quieren politizar al club, me tendrán en la vereda de enfrente”

