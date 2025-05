Alvarado enpató en Floresta y “encontró” el arquero

Por Valentin Ramallo de La Voz del Estadio radio

El “Torito” empató 1 a 1 con All Boys, por la fecha 16 de la Zona 1 del Federal A. Adelantó a la visita Agustín Bolivar, a los 5 minutos, y empató para el local a los 53´ Julián Ceballos.

Todo lo que sea sumar de visitante para Alvarado es positivo, a sabiendas de lo que le cuesta no perder en esa condición. Un equipo que tuvo algunos cambios, en defensa con Kevin Silva de “6” y no de “2”, el retorno de Brian Blasi a la zaga central, Agustín Bolivar un poco más adelantado que Matías Mansilla (que jugó de “5”), la entrada de Juan Pablo Gobetto por Diego Becker y la vuelta de Agustín Irazoque, que se integró al grupo hace casi dos semanas después de haberse recuperado de una dura lesión en Barracas Central.

De esta manera, el conjunto de Pablo Quattrocchi salió a la cancha y tuvo en Emmanuel Gómez Riga el pilar fundamental para llevarse algo de la casa del “Albo”. En los primeros 10´, el local hostigó a su rival sin mucha claridad, pero a los 5´, con un robo en mitad de cancha de Gobetto, Bolívar “agarró la lanza” y le pegó de media distancia: la pelota entró en el ángulo izquierdo del arquero Lukas Sauer y adelantó a Alvarado en el marcador.

Avisó All Boys, desde un lateral con un remate de afuera de Juan Pablo Passaglia, que tenía destino de gol pero se desvió en un defensor. Otra presión en el mediocampo que dio resultado, con Bolívar que la abrió a la izquierda para Irazoque, que enganchó al borde del área y metió el centro que no llegó a conectar por milímetros ni Gobetto ni Joaquín Susvielles, que tuvo un buen trabajo fuera del rectángulo mayor para generar jugadas.

A los 18´, Maximiliano Coronel cabeceó fuerte un tiro libre, pero se encontró con Gómez Riga que respondió con una de sus piernas. Pazzaglia con otro tiro, esta vez desde la medialuna, forzó un córner, y a los 31´, le quedó a Juan Carlos Salas dentro del área, le pegó a quemarropa y una vez más Riga impidió el empate. Dos minutos después, una de las más claras y la última de ese tenor para el “Torito” en el juego: Susvielles para Bergara por el sector zurdo, que la metió al medio para Gobetto, sin marcas, pero el “11” en el mano a mano le faltó precisión quirúrgica para estampar el 2-0, porque su remate pegó en el ángulo.

Un primer tiempo llenó de jugadas de gol, que no se replicaron en el segundo. Mariano Campodónico hizo dos cambios, pero la llegada a la igualdad de All Boys era cuestión de tiempo: Alexis Melo (recién ingresado) metió un centro desde la izquierda que se le cerró al arquero visitante, que tuvo que meter el manotazo, y en la acción posterior, centro bajo al área y mano de Blasi, que el árbitro no dejó pasar. Penal y ejecución de Julián Ceballos que no falló, aunque Gómez Riga estuvo a centímetros de atajarla.

Luego de ese empate, Alvarado se replegó más que nunca y aguantó como en casi todo el partido. No le quedó opción a un equipo con poquísimas herramientas para mantener un resultado, para jugar de contra y para, al menos, salir del asedio rival, adelantarse en el campo y no sufrir tanto, y esto es clara responsabilidad de su entrenador. El resto fue un monólogo del elenco de Floresta, que no pudo lastimar, mientras “Alva” cada vez que salió, no pudo hilvanar ningún contraataque, a excepción de una subida de Diego Becker que se la cedió a Ariel Castellano que remató sin fuerza al borde del área chica.

La última aparición de Riga fue para contener una “tijera” de Benjamín González, el guardameta de 23 años atajó todo lo que pudo. Igualdad para empezar a salir del pozo, con un partido menos que todos los que están en la pelea por no descender (debe el de Los Andes que se jugará antes del fin de la primera rueda), aunque se ve a las claras que falta demasiado por mejorar. El domingo que viene a las 15.30, otra final, con Arsenal en Mar del Plata.

TABLA DE POSICIONES – ZONA A

…

15º All Boys 16 puntos

16º Güemes 14

—————————————

17º ALVARADO 13

18º Arsenal 9

— Descenso

SÍNTESIS DEL PARTIDO

ALL BOYS: Lukas Sauer; Hernán Grana, Maximiliano Coronel, Alejo Rodríguez y Tobías Bovone; Juan Pablo Passaglia, Ignacio Figueroa, Thiago Calone y Juan Carlos Salas; Tomás Assennato y Claudio Campostrini. DT: Mariano Campodónico.

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Valentino Werro, Brian Blasi, Kevin Silva y Agustín Irazoque; Agustín Bolívar, Matías Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Enzo Martínez; Matías Bergara y Joaquín Susvielles. DT: Pablo Quattrocchi.

GOLES: 5´ Bolivar (ALV); 53´ Ceballos (ALL).

CAMBIOS ALL BOYS: ST 0′ Julián Ceballos por Salas y Melo por Calone, , 19? Gallo por Figueroa, , 43? Veinticinco por Bovone.

CAMBIOS ALVARADO: 56? Diego Becker por Bergara y Tomás Bolzicco por Susvielles; 31? Ariel Castellano por Gobetto.

INCIDENCIAS: 52′ penal para All Boys por mano de Blasi.

ESTADIO: Islas Malvinas.

ÁRBITRO: Lucas Cavallero.