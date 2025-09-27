Alvarado en un partido crucial

Por Valentin Ramalo de La Voz del Estadio radio

El «Torito» recibirá a All Boys este domingo, por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de Jara y Peña necesita ganar si o si para llegar a la última fecha con la posibilidad de mantener la categoría; en caso de no hacerlo, y si se dan algunos resultados, descenderá al Federal A este fin de semana.

Tras el triunfo que hizo revivir al Mundo Alvarado, ante Los Andes por 1 a 0, el «Torito» buscará, muy posiblemente con el mismo once inicial, otros tres puntos que lo dejen cerca de la salvación. El conjunto de Marcelo Vázquez sabe que el margen de error es mínimo, y que ganar es la única alternativa para conseguir el objetivo; objetivo que no podrá conseguir este domingo, aún con una victoria y resultados favorables.

El escenario que nadie quiere imaginar en Rodriguez Peña 4984, es en el cual «Alva» no pueda conseguir las tres unidades, y ganen Güemes, Almagro, y empate Ferro. Si se da esta combinación, se consumará el descenso. Por el contrario, si los marcadores son distintos y Arsenal pierde ante Deportivo Madryn, la situación será favorable porque en la última jornada podría enfrentar a un rival ya descendido (el «Arse»). No obstante, el «Torito» tiene que pensar en derrotar al «Albo» para luego especular con el fixture y la tabla.

Probable formación: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustín Irazoque y Agustín Aleo; Matías Mansilla, Juan Pablo Gobetto, Julián Ascacíbar y Marco Miori; Tomás Bolzicco y Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vázquez.

¿COMO LLEGA EL RIVAL?

All Boys no está salvado todavía, pero junto a Quilmes son los más holgados en la disputa por no descender, y con un empate tiene buenas posibilidades de asegurar la permanencia. El elenco de Floresta no querrá correr muchos riesgos y Alvarado tendrá que asumir el protagonismo para vencerlo.

OTROS PARTIDOS – ZONA A – DOMINGO

15.30 Deportivo Madryn – ARSENAL

Patronato – ALMAGRO

GÜEMES – San Miguel

Los Andes – FERRO

TABLA DE POSICIONES – ZONA A

…

Quilmes 37 puntos

All Boys 37

Ferro 35

Güemes 34

Almagro 34

————————-

ALVARADO 32

Arsenal 31

— Descenso