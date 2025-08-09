Alvarado en un partido bisagra para su futuro

Por Valentin Ramallo de LVDE Radio

El «Torito» recibirá a Güemes de Santiago del Estero, este domingo a partir de las 15 por la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional. «La Voz del Estadio» estará con la previa desde las 14, con el duelo y con el post-partido con testimonios de los protagonistas, por la F.M 90.5 Radio Eter y F.M 96.5 Radio Residencias (la 750 de Mar del Plata).

En su lucha por el descenso, Alvarado tendrá enfrente, quizás, al rival más directo. Un cotejo que no define nada en lo inmediato, pero que puede modificar los ánimos para bien o para mal. El equipo de Marcelo Vázquez tendrá bajas sensibles en defensa, ya que Brian Blasi y Agustín Irazoque llegaron a las cinco amarillas: Tomás Fernández en la zaga y Cristian Gorgerino se pefilarían para ser los reemplazantes.

Posible formación: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino; Matías Mansilla, Agustín Bolivar y Juan Pablo Gobetto; Enzo Martínez, Marco Miori y Joaquín Susvielles.

¿COMO LLEGA EL RIVAL?

Güemes, tras dos triunfos de local al hilo (versus Los Andes y, ni más ni menos, San Martín de Tucumán), empató tres y perdió el último contra Deportivo Madryn 3 a 1 en casa. No llega en un buen momento, con los hinchas enojados con los jugadores y un plantel en deuda. En la primera rueda, el «Gaucho» demostró que no tiene más jerarquía que su próximo rival, por el contrario, se podría decir que lo de Güemes es más modesto. No obstante, Alvarado le pudo empatar casi en la última jugada con un zapatazo de Diego Becker.

Lo del domingo será una cuestión de ganar o ganar. El que más actitud y determinación demuestre, se llevará los tres puntos. El equipo de Jara y Peña tiene dos ventajas: la primera es que Vázquez conoce al rival, porque lo dirigió, por ejemplo, contra el conjunto que hoy comanda, y la segunda, es que cuenta con un partido pendiente contra Quilmes, el jueves 28 de agosto a las 21.10 en el estadio Centenario. Se verá si Alvarado hace pesar el hecho de ser local y muestra sobre el cesped su mejora en los últimos encuentros.