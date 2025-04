Alvarado en muy pobre actuación perdió con Tristán Suárez

Por Valentin Ranallo de LVDE radio

El “Torito” fue derrotado por Tristán Suárez 2 a 1 en el estadio 20 de octubre en Ezeiza. Los tantos del local fueron de Ostachuk al minuto de juego, de penal, y de Sosa a los 22′, mientras que el descuento lo hizo Bolzicco a los 66′ también desde los once pasos.

Cayó el conjunto de Jara y Peña y casi sin atenuantes. La mala producción defensiva y ofensiva fue capitalizada por el “Lechero”, que de entrada le dio un golpe anímico y futbolístico casi letal en el encuentro, a un rival que venía golpeado y sin encontrar respuestas. La efectividad fue aliada una vez más del rival de turno y Alvarado vuelve a Mar del Plata con las manos vacías.

La cosa no pudo arrancar peor, porque a los 40 segundos de juego, el arbitro pitó pena máxima por evidente mano de Agustín Bolivar. Javier Ostachuk lo canjeó por gol, ya que la puso bien al palo derecho de Fabricio Henricot, mientras el arquero se tiró para su izquierda.

Hasta los 20′, el local visitó poco nada el área de su rival, mientras la visita tuvo su primera llegada a los 10′, con un quite en mitad de cancha y zurdazo de afuera de Diego Becker que contuvo bien el arquero “lechero”. Al minuto, Valentino Werro se anticipó a todos, encaró y también probó de media distancia, tiro que exigió un poco más a Nicolás Sumavil que se elevó para sacarla al corner.

En dicho tiro de esquina, tuvo el empate el “Torito” con Brian Blasi que la peinó, y Bolivar que no pudo cambiarle la dirección a la pelota, que salió extremadamente desvíada (ni siquiera se pudo contabilizar como un remate al arco). Fue el mejor momento de Alvarado, que en ningún momento supo llegar con claridad luego de esa ráfaga.

A los 22′, Tristán le dio un golpe artero: contraataque por derecha, pase largo a Mauro Fernández que le ganó la espalda a Julián Ascacíbar, y antes de llegar al fondo asistió a Alexander Sosa que definió con total libertad, por el camino del medio y dentro del rectángulo mayor. 2-0.

A los 30′, salió Juan Pablo Gobetto por Matías Mansilla, debido a un fuerte golpe en la rodilla derecha tras un choque con Manuel Guillén. El mediocampista quedó sentido, casi sin poder pisar, y tuvo que retirarse del campo asistido por el cuerpo médico.

Por su parte Guillén, siguió provocando destrozos por banda diestra, donde Ascacíbr sufrió y mucho al volcarse en ataque, lo que lo complicaba su regreso y un Monzón que dio muy pocas seguridades por ese lado.

El “Lechero” atacó casi siempre por ese sector, el talón de Aquiles, ante una defensa que se mostró fragil cada vez que el anfitrión avanzó hacia el arco de Henricot. Franco Bergés tuvo el tercero, de frente al arco ante la pasividad de los defensores, pero le pegó como se dice popularmente, “con el diario”.

En el complemento, se dio el esperado regreso de Joaquín Susvielles, que entró por Marco Borgnino. Como delantero, tuvo más participación que Derlis Ortíz con 45 minutos menos en cancha. El elenco de Pablo Quattrocchi tuvo mucho la pelota, la hizo circular, pero nunca pudo profundizar.

Le costó horrores generar peligro, aunque logró un penal que le hicieron al recién ingresado Tomás Bolzicco cuando enganchó para la zurda dentro del área. El propio atacante se adueñó de la pelota y la colocó en el círculo blanco: no le pegó bien, pero el arquero tapó su remate a medias y la pelota terminó metiendosé con suspenso. También volvió Enzo Martínez, despues del partido con Ferro donde salió lesionado.

Ese descuento no fue reflejo de un Alvarado que estuvo cerca del empate, ya que no tuvo jugadas netas de gol. Tristán Suárez aguantó en su campo y ganó. Flojísima actuación del “Torito”, que no puede tomar vuelo ni siquiera en Ezeiza.

Sintesis del partido

TRISTÁN SUÁREZ: Nicolás Sumavil; Manuel Guillén, Javier Ostachuk, Misael Tarón y Francisco Nouet; Tomás Pérez Serra, Franco Bergés, Mauro Fernández y Alexander Sosa; Lautaro Villegas y Santiago Magnotta. DT: José María Martínez.

ALVARADO: Fabricio Henricot; Valentino Werro, Brian Blasi, Lucas Monzón y Julián Ascacíbar; Agustín Bolivar y Juan Pablo Gobetto; Matías Bergara, Marco Borgnino y Diego Becker; Derlis Ortíz. DT: Pablo Quattrocchi.

GOLES: 2´ Ostachuk (TRI) de penal; 22´ Sosa (TRI); 66´ Bolzicco (ALV) de penal.

CAMBIOS TRISTÁN: 60´ Alexis Steimbach por Magnotta; 71´ Nicolás Pantaleone por Villegas y Federico Boasso por Tarón; 84´ Pablo Ruiz por Fernández y Mauricio Guzmán por Bergés.

CAMBIOS ALVARADO: 30´ Matías Mansilla por Gobetto; 0` ST Joaquín Susvielles por Borgnino; 61´ Tomás Bolzicco por Ortíz y Enzo Martínez por Becker; 84´ Agustín Aleo por Ascacíbar.

INCIDENCIAS: 40´´ penal para Tristán Suárez; 65´ penal para Alvarado.

ESTADIO: 20 de octubre.