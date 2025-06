Alvarado en descenso y con depresión volvió a perder

El desarrollo de un pobre espectáculo futbolístico era para un empate sin dudas, pero una mano de Cristian Gorgerino dentro del área derivó en el penal que terminó en gol y con el resultado final.

El flamante entrenador Marcelo Vázquez, l intention todo con los cambios durante el juego, no solo de nombres sino tambièn el dibujo táctico. En los duelos individuales Alvarado los perdió todos, evidenciando una gran depresión animica.

Diferente entrenador, mismo rendimiento. El “Torito” perdió el pendiente de la fecha 15 de la Zona A contra Los Andes, en Lomas de Zamora, por 1 a 0, con gol de penal de Guillermo Pereira a los 50′.

Algunas modificaciones como la vuelta de Gorgerino al lateral izquierdo, Marco Borgnino en la línea de volantes y Ariel Castellano, no surtieron efecto alguno, pero porque el problema de Alvarado no pasa por los nombres, sino por el estado anímico de un plantel que tiene el ánimo por los suelos.

En un partido de muy pocas llegadas, el “Milrayitas” llegó con claridad con un mano a mano que surgió de un ataque, en donde Emmanuel Gómez Riga se lució para mantener el cero en su arco ¿Lo más claro del “Torito”?, un remate desvíado de Enzo Martínez que le quedó la pelota en una marcada chance de gol dentro del área, pero con la zurda no pudo calibrar su remate.

En el complemento, malas noticias para Alvarado desde temprano: penal por mano de Gorgerino que no fue intencional, pero hoy por hoy es difícil dilusidar que es y que no es con las reglas de los últimos años sobre este tipo de jugadas en el área. Poco le importó si fue justa o no la decisión arbitral a Guillermo Pereira, que la mandó a guardar.

Muy lejos y muy cerca estuvo del empate el equipo de Jara y Peña, porque en la última del partido, Diego Becker con tiempo y espacio remató de zurda al segundo palo, y por centímetros, no llegó Matías Bergara para empujarla a la red. Pitazo final y nueva derrota ante uno de los equipos que se aleja de los últimos puestos con estos tres puntos.

Preocupante actuación de un “Torito” totalmente deprimido. Estará en Marcelo Vásquez y su cuerpo técnico (habrá que darles tiempo), revertir esta historia en la segunda rueda. El próximo domingo a las 15.30, otra final, esta vez ante Colegiales, para salir del descenso.

TABLA DE POSICIONES – ZONA A

…

14° All Boys 17 puntos – (-2 diferencia de gol)

15° Colegiales 17 – (-9)

16° Güemes 15

—?—————————————

17° ALVARADO 13

18° Arsenal 12

— Descenso

Sintesis

LOS ANDES: Franco Rivasseau; Agustín Bellone, Brian Leizza, Román Riquelme y Fernández Colombo; Tomás Sives, Guillermo Pereira, Carlos Arce y Matías Gómez; Enzo Díaz y Tomás Rambert. DT: Leonardo Lemos.

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Valentino Werro, Kevin Silva, Agustín Irazoque y Cristian Gorgerino; Agustín Bolívar, Juan Pablo Gobetto, Marco Borgnino y Enzo Martínez; Ariel Castellano y Susvielles. DT: Marcelo Vázquez.

GOLES: 50′ Pereira de penal (AND).

CAMBIOS LOS ANDES: 66? Gastón Garzel por Sives y Federico Martínez por Enzo Díaz; 73? Gabriel Cañete por Arce; 83? Agustín Carrasco por Gómez y Franco Rodríguez por Rambert.

CAMBIOS ALVARADO: 44? Tomás Bolzicco por Susvielles (lesionado); 60′ Matías Mansilla por Gorgerino, Matías Bergara por Castellano y Diego Becker por Borgnino; 75? Marco Miori por Werro

INCIDENCIAS: 49′ penal para Los Andes, mano de Gorgerino.

ESTADIO: Eduardo Gallardón.

ÁRBITRO: Julio Barraza.