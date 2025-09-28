Alvarado empató y depende de la buena fe de Guemes

Por Valentín Ramallo de La Voz del Estadio radio

El «Torito» empató 0 a 0 con All Boys, por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional, y pende de un hilo su permanencia en la categoría. Se fueron expulsados Juan Pablo Gobetto y Alejo Rodríguez sobre el final.

Lo increíbe es que sin hacer gol, llegue a la última fecha con chances de no descender.

El encuentro de esta tarde dominguera fue el fiel reflejo de lo que se manifestó durante gran parte de la campaña: el problema de Alvarado siempre fue Alvarado. Solo con hacer un gol, el panorama cambiaba radicalmente a favor, pero la ausencia de goles y la poca jerarquía de un plantel que hace lo que puede, quizás marque el destino que nadie quiere. Deportivo Madryn hizo descender a Arsenal, Güemes derrotó a San Miguel y se salvó, y Almagro no pudo con Patronato. Los resultados le jugaron a favor, pero el «Torito» no pudo, y el descenso le «respira la nuca» a falta de una fecha para el final.

En el primer tiempo, Alvarado dominó la escena y All Boys, con una línea de 5, tardó muy poco en replegarse en su campo. El local tuvo cuatro situaciones de gol pero le faltó la definición. A los 11′, un corner desde la derecha cabeceado por Juan Pablo Gobetto, dejó a Tomás Bolzicco de frente al arco para marcar el primero, pero la mandó por arriba en la primera acción de peligro.

A los 28′, Joaquín Susvielles desbordó por derecha, se la cedió a Marco Miori que remató pero encontró la humanidad de un defensor, y en el rebote Matías Mansilla disparó desde afuera y se fue cerca. A los 35′, Brian Blasi ensayó una «palomita» que no supuso mayor riesgo, y 2′ la más clara: Susvielles, dentro del área, se la bajó a Mansilla que de volea y de manera muy estética, remató pero, de forma increíble, la pelota pegó en el palo derecho y volvió al mismo lugar de donde surgió la jugada.

En el complemento, Miori tuvo el gol pero no concretó, no concretó como Alvarado frente al arco durante muchísimos partidos. La falta de gol (723′ sin marcar si se excluye el autogol de Los Andes la fecha pasada) es su talón de Aquiles. La visita se animó a atacar un poco más y el travesaño se lo negó en una situación clara sobre los 25′. All Boys vino a llevarse el punto que buscó y que lo mantiene en la Primera Nacional.

Por su parte «Alva», sus chances de no descender son mínimas, ya que necesitará ganarle a Arsenal (ya descendido) y a su vez que Güemes (ya salvado y sin ninguna urgencia) le gane a Almagro, o en todo caso, que le empate y forzar un desempate con el «Tricolor». La sensación de este domingo es que, más allá de que sigue con vida, el «Torito» tuvo la gran posibilidad de ganarle al elenco de Floresta, igualar a Almagro en puntos, hacer que Güemes siga en la pelea, y medirse ante un rival descendido como el «Arse». El equipo marplatense no aprovechó la posibilidad, y pende de un hilo su lugar en una divisional que tanto soñó, y tantos años le costó llegar. Así es el fútbol…

OTROS RESULTADOS – ZONA A

Deportivo Madryn 2-1 ARSENAL

Patronato 0-0 ALMAGRO

GÜEMES 1-0 San Miguel

TABLA DE POSICIONES – ZONA A (a falta de una fecha)

…

Almagro 35 puntos

——————–

ALVARADO 33

Arsenal 31 (Descendió)

— Descenso

SINTESIS

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustín Irazoque y Agustín Aleo; Matías Mansilla, Juan Pablo Gobetto, Julián Ascacíbar y Marco Miori; Joaquín Susvielles y Tomás Bolzicco. DT: Marcelo Vázquez.

ALL BOYS: Roberto Ramírez; Hernán Grana, Iván Zafarana, Maximiliano Coronel, Alejo Rodríguez y Yago De Vito; Leadro Desábato, Juan Salas y Juan Pablo Passaglia; Matías Nouet y Agustín Gallo. DT: Aníbal Biggeri.

GOLES: –

CAMBIOS ALVARADO: 66′ Enzo Martínez por Aleo y Derlis Ortíz por Bolzicco; 73′ Diego Becker por Mansilla; 79′ Thomas Amilivia por Ascacíbar y Agustím Bolivar por Miori.

CAMBIOS ALL BOYS: 56′ Ignacio Palacio por Nouet; 80′ Alexis Vega por Sala; 90′ Facundo Butti por Passaglia.

INCIDENCIAS: 90+4′ expulsado Juan Pablo Gobetto (ALV) y Alejo Rodríguez (ALL).

ESTADIO: José María Minella.

ÁRBITRO: Brian Ferreyra.