Alvarado empató; el DT solo habló con «La Voz del Estadio» e Irazoque pidió disculpas

por Valentin Ramallo de LVDE

EMPATE CON UN FINAL TRISTE

Alvarado empató con Deportivo Maipú 0 a 0, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional y sigue en zona de descenso. Sobre el final del cotejo, una bomba de estruendo lanzada desde la cabecera norte provocó que un alcanzapelotas tenga que ser retirado en camilla y atendido por los médicos por el estallido.

Una nueva igualdad del «Torito» que no pudo derrotar a un rival que le «sonrió» al empate. Lo más cerca que «Alva» estuvo del gol fue en el primer tiempo; en el segundo, fue más de lo mismo. Gómez Riga, Blasi (capitán y a esta altura referente), Mansilla, Miori y Susvielles fueron lo más rescatable. Los insultos desde la platea y el episodio del alcanzapelotas, sumado al presente futbolístico de un equipo que le cuesta todo, pintaron la foto de un final triste.

Desde el arranque, Deportivo Maipú demostró estar bien plantado en la cancha. Mirko Bonfigli paralizó los corazones alvaradienses con un tiro de media distancia muy potente que impactó en el travesaño. Desde el corner derecho, el «Cruzado» inquietó seriamente en dos ocasiones; en la segunda, Emmanuel Gomez Riga tapó con la frente.

El anfitrión tomó nota de que Maipú cuando tuvo la iniciativa, fue peligroso, y a los 20′, centro desde la derecha, la bajó Joaquín Susvielles con mucho criterio y Agustín Bolivar que, de arremetida, apareció en escena pero cuando enganchó para su zurda y dejó plantado a un rival se dejó caer. El local, con enjundia, entendió que no había que darle ni un metro a los jugadores visitantes para la construcción de juego, y ejerció cierto dominio pero las jugadas netas de gol escasearon.

La mejor del «Torito» llegó a los 36′: pelota aérea muy bien colocada de Matías Mansilla para Agustín Aleo que escaló hasta el área, pase al medio para Susvielles que estaba dentro del rectángulo mayor, pared para Juan Pablo Gobetto y el remate del «11» que no llegó a destino por una pierna de un defensor «botellero». Alvarado mejoró, pero no le bastó para llegar al gol.

En el complemento, como pasó muchas veces en esta campaña, el equipo de Jara y Peña se quedó sin respuestas. En el banco Marcelo Vázquez casi nunca encontró una solución. A los 86′, a Iván Sandoval le quedó perfecta para sacudir sobre la medialuna, pero prefirió un pase al costado que fue poco claro y le hizo un favor a la defensa de Alvarado que despejó el peligro.

En los instantes finales, plateistas furiosos con Agustín Irazoque que aparentemente habría respondido a algún insulto, una bomba de estruendo lanzada desde la popular que al estallar hirió a un alcanzapelotas, el descontento generalizado de la hinchada de Alvarado con un equipo que tiene muy poco para brindar y para rescatar, y un final de partido triste, para una temporada verdaderamente triste en lo futbolístico, y que se verá en este sprint final de campeonato, si tiene final felíz.

OTROS RESULTADOS – ZONA A

Atlanta 1-0 GÜEMES

ARSENAL 0-0 Tristán Suárez

Este lunes – 19 hs – Quilmes – FERRO

TABLA DE POSICIONES – ZONA A

…

Arsenal 31 (30 partidos jugados) (-9 diferencia de gol)

Ferro 31 (29) (-12)

———————————————————

Güemes 30

ALVARADO 29

— Descenso

SINTESIS

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Brian Blasi (C), Agustín Irazoque y Agustín Aleo; Matías Mansilla, Agustín Bolivar, Julián Ascacíbar y Juan Pablo Gobetto; Marco Miori y Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vázquez.

DEPORTIVO MAIPÚ: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De La Reta; Matías Villarreal, Mirko Bonfigli, Rubens Sambueza y Marcelo Eggel (C); Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

GOLES: –

CAMBIOS ALVARADO: 0′ ST Facundo Russo por Ascacíbar; 62′ Cristian Gorgerino por Aleo y Thomas Amilivia por Susvielles; 66′ Matías Pérez por Bolivar; 79′ Tomás Bolzicco por Mansilla.

CAMBIOS MAIPÚ: 9′ Emiliano Ozuna por Sambueza; 60′ Iván Sandoval por Saccone; 75′ Lucas Faggioli por Bonfigli y Tomás Silva por Ozuna.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: José María Minella.

ÁRBITRO: Gastón Monzón Brizuela.