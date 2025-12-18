Deportes, Portada

Alvarado convoca a sus socios a una Asamblea informativa y participativa

por Jorge Jaskilioff

El Club Atlético Alvarado convoca a todos sus SOCIOS AL DÍA para el viernes 26 de diciembre a las 19 horas en la sede social de Rodríguez Peña 4984 a una Asamblea Informativa de carácter importante.

Con este suscinto mensaje la Comisión Normalizadora que lidera Emiliano Montes la dirigencia a mando del club marplatense llama a participar a sus socios y darles un parte del cómo llevan adelante el trabajo hacia el campeonato de fútbol Federal A 2026.

Lejos de presentar a aquellos que vayan a comandar post «elecciones» , les darán a conocer la realidad de los «papeles» presentados ante la IGJ para recuperar la personería jurídica que les de lugar a la tan esperada Asamblea para constituir Comisión Directiva.

Los sociso se infromarán de las trataivas con el club Nación, y con las flamantes autoridades de Minella Stadium S.A. así como la imperiosa necesidad a estar al día con las cuotas societarias para poder ingresar al estadio cuando el equipo juegue de local, ya que caso contrario, no podrán acceder aquellos NO ASOCIADOS.

 

