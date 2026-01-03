Alvarado contrató “goles” para el Federal A

Germán Adolfo Sosa

Uno de los goleadores del último Federal A es nuevo refuerzo de Alvarado. Nacido el 22 de julio de 1990 en Bragado, era uno de los apuntados por muchos equipos de la categoría y eligió al «Torito».

El «Colo» tuvo un paso por el club en la temporada 2013/14 con 21 partidos. Hizo una larga carrera en el ascenso y también experiencias internacionales en Colombia, Bolivia, Guatemala, República Dominicana y Ecuador. Tiene 250 partidos y 64 goles.

Su último club fue Gimnasia de Chivilcoy, con quien logró el ascenso del Torneo Regional Amateur con 13 goles en 12 partidos, y fue el segundo goleador de la temporada 2025 del Federal A con 13 tantos, apenas uno menos que el máximo anotador del certamen.