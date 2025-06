Alvarado con Miori de titular en la casa del líder

Por Valentin Ramallo de La Voz del Estadio radio

ALVARADO Y UNA VISITA MÁS QUE COMPLICADA

El “Torito” visitará a Atlanta este domingo a partir de las 13.10, por la fecha 19 de la Zona A de la Primera Nacional, y podrás vivirlo a partir de las 12 en “La Voz del Estadio”, F.M 90.5 Radio Eter y F.M 96.5 Radio Residencias (la 750 de Mar del Plata).

Alvarado tendrá en Villa Crespo un duelo más que dificil frente al puntero de la zona. El triunfo más que necesario logrado ante Colegiales, le dio al equipo de Marcelo Vázquez la tranquilidad necesaria para preparar el partido en la semana. La imagen exhibida el anterior fin de semana dejó buenas sensaciones, ya que se vio un Alvarado más ordenado, concentrado y, sobretodo, con otra mentalidad. Por supuesto que el “Bohemio” no es el “Tricolor”, y el nivel de dificultad será sin dudas mayor.

Hubo novedades en la nómina, y es que Diego Becker no fue citado por lesión. Hace tiempo que el santafesino no está al cien por ciento fisicamente y no puede jugar 90 minutos. Joaquín Susvielles sigue desgarrado y Matías Bergara se tomó licencia por motivos personales y se reincorporará al plantel el próximo lunes 23. Por lo tanto, se vislumbra un cambio en el once inicial.

Por lo hecho en los minutos jugados en el segundo tiempo contra el equipo de Munro, Thomas Amilivia se perfilaría como el principal candidato para sustituir a Becker.

Posible formación: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Agustín Irazoque y Agustín Aleo; Matías Mansilla, Agustín Bolivar, Juan Pablo Gobetto y Enzo Martínez; Thomas Amilivia y Tomás Bolzicco. DT: Marcelo Vázquez.

¿COMO LLEGA EL RIVAL?

Atlanta es el elenco menos goleado, junto con Gimnasia de Jujuy (8), de todo el campeonato, el que menos perdió junto con Gimnasia de Mendoza (1) y está invicto como local junto con Depoetivo Morón, con siete festejos y dos igualdades. Viene de empatar 1 a 1 con Deportivo Madryn en el sur y quiere mostrar su poderío ante el anteúltimo de la Zona A.

Posible formación: Francisco Rago; José Gómez, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas y Nicolás Tolosa; Nicolás Previtali, Santiago Coronel y Federico Bisanz; Lautaro Fedele, Marcos Echeverría y Lucas Ambrogio. DT: Luis García.

La última victoria de “Alva” fuera de Mar del Plata, data del 28 de septiembre de 2024 cuando derrotó a Talleres de Remedios de Escalada. Son bien sabidas las dificultades de Alvarado para sumar a domicilio, pero en esta ocasión ir de punto lo puede favorecer.

DIEGO MASTRÁNGELO, EL SEGUNDO REFUERZO

En los últimos días se confirmó la llegada de un marplatense: Diego Mastrángelo, zaguero de 22 años, se incorporó al “Torito” procedente de Deportivo Riestra, en donde no tuvo continuidad en esta temporada. Surgió en Cadetes y a los 15 años se fue a Gimnasia de La Plata, donde debutó en Primera División. La curiosidad es que Diego Maradona, cuando era el entrenador del “Lobo”, lo subió a entrenar con el plantel de Primera.

Para finalizar, se confirmó que Marcelo Vázquez contará con Facundo Russo, que antes de la llegada del entrenador le comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta para el próximo semestre. Más allá de esto, ni Mastrangelo ni Russo fueron parte de la convocatoria.