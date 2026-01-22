Deportes

Alvarado comenzó la pretemporada a dos meses del inicio de su competencia para «volver»

por Jorge Jaskilioff

Con 21 futbolistas, el plantel de Alvarado realizó su primera práctica en la Villa Deportiva pensando en el Torneo Federal A 2026. Pablo Martel se puso al frente de sus jugadores por primera vez y comenzaron a trabajar en lo físico y con pelota.

La mañana terminó con trabajos en espacios reducidos donde el entrenador y sus colaboradores hicieron mucho énfasis en la presión y la intensidad.

Arqueros: Emanuel Bilbao y Agustín Zapata.

Defensores: Tomás Berra, Facundo Centurión, Tomás Fernández, Cristian Gorgerino y Fermín Iriarte.

Mediocampistas: Lucas Chiozza, Alan Cortadi, Santiago Gutiérrez, Pablo Hofstetter, Ramiro Makarte, Matías Mansilla, Mateo Ostachi, Alan Palavecino y Matías Pérez.

Delanteros: Ariel Castellano, Marco Miori, Franco Pinoni, Germán Sosa y Nahuel Speck.

El cuerpo técnico está encabezado por Pablo Martel, junto a Felipe Juárez (ayudante de campo), Diego Kofler y Juan Ignacio Vitiello (preparadores físicos), Alberto Páez (entrenador de arqueros) y Mateo Goñi (videoanalista).

