Alvarado comenzó la pretemporada a dos meses del inicio de su competencia para «volver»

Con 21 futbolistas, el plantel de Alvarado realizó su primera práctica en la Villa Deportiva pensando en el Torneo Federal A 2026. Pablo Martel se puso al frente de sus jugadores por primera vez y comenzaron a trabajar en lo físico y con pelota.

La mañana terminó con trabajos en espacios reducidos donde el entrenador y sus colaboradores hicieron mucho énfasis en la presión y la intensidad.

Arqueros: Emanuel Bilbao y Agustín Zapata.

Defensores: Tomás Berra, Facundo Centurión, Tomás Fernández, Cristian Gorgerino y Fermín Iriarte.

Mediocampistas: Lucas Chiozza, Alan Cortadi, Santiago Gutiérrez, Pablo Hofstetter, Ramiro Makarte, Matías Mansilla, Mateo Ostachi, Alan Palavecino y Matías Pérez.

Delanteros: Ariel Castellano, Marco Miori, Franco Pinoni, Germán Sosa y Nahuel Speck.

El cuerpo técnico está encabezado por Pablo Martel, junto a Felipe Juárez (ayudante de campo), Diego Kofler y Juan Ignacio Vitiello (preparadores físicos), Alberto Páez (entrenador de arqueros) y Mateo Goñi (videoanalista).