Alvarado busca hacer un gol en Salta

El «Torito» visitará a Gimnasia y Tiro de Salta este domingo desde las 16, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional. Al término de Aldosivi-Boca, la transmisión del partido en «La Voz del Estadio», F.M 90.5 Radio Eter y F.M 96.5 Radio Residencias (la 750 de Mar del Plata).

En la dura pelea por el descenso, Alvarado viajó al norte argentino a llevarse algo del estadio Gigante del Norte. Habría varios cambios con el objetivo de renovar energías en el equipo tras el empate con Quilmes hace dos días. Juan Pablo Gobetto y Kevin Silva (habituales titulares) son bajas para este cotejo, aunque se sumaron a la delegación Joaquín Susvielles, Julián Ascacíbar y Valentino Werro.

¿COMO LLEGA EL RIVAL?

El conjunto salteño, además de contar con más días de descanso que su rival, se encuentra en el séptimo lugar de la Zona A con 40 puntos. De local pierde muy poco: la última derrota en su cancha fue contra Ferro 2 a 1 por la fecha 4, el 2 de marzo. Una localía muy fuerte y todo un desafío para el equipo de Marcelo Vázquez, que es sólido en defensa pero que le cuesta hacer goles.