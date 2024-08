Alvarado aprovechó un error y volvió al triunfo

Por Valentin Ramallo ( de La Voz del Estadio radio)

El “Torito” derrotó 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional. El gol lo convirtió Guillermo Sánchez, a los 8 minutos del segundo tiempo.

Alvarado volvió a la zona de Reducido, por lo menos hasta que juegue All Boys contra Quilmes este lunes a las 19, con un triunfo pírrico pero triunfo al fin contra un rival directo en la pelea grande como Gimnasia de Jujuy. Con bajas muy sensibles, como la de Nery Leyes y, sobre todo, la de Sebastián Jaurena (que según palabras del entrenador en conferencia de prensa, tiene una lesión que lo marginará de las canchas como mínimo, dos semanas), el “Torito” se impuso ante un conjunto jujeño que apenas llegó al arco en la tarde de domingo marplatense.

En el primer tiempo, el local fue levemente superior, o al menos, mostró más iniciativa a la hora de atacar, aunque sin generar prácticamente ocasiones netas de gol. Apostando por las subidas de Guillermo Sánchez por derecha, la prestancia de Diego Becker y el sacrificio de Oscar Bellinetz, le costó inquietar el arco de Joaquín Bigo. Por parte del “Lobo” jujeño, poco y nada.

Alvarado salió a jugar el segundo tiempo con mayor determinación y profundidad en ataque, por lo que lo mejor del elenco de Gabriel Gómez se vio en los primeros 15′ del complemento. De esta forma llegó el solitario tanto del cotejo, con un centro de Franco Malagueño y la “palomita” de Sánchez que con un cabezazo, no perdonó la salida a destiempo del arquero visitante. Existió una chance muy clara para liquidar, en los pies de Bellinetz que, en el borde del área chica, definió al cuerpo de Bigo y no pudo marcar el 2-0. Gimnasia, a pesar de la desventaja, tuvo la actitud apática que exhibió antes del primer gol, y a regañadientes produjo una situación de peligro, con un buen centro del ex-Alvarado Francisco Molina, que exigió a Lungarzo con un manotazo antes del “testazo” del delantero que llegaba para cabecear. No hubo tiempo para más, y la victoria azul y blanca se consumó.

A pesar de las lesiones de Lucas Monzón (reemplazado por Tomás Fernández, que a su vez tuvo que salir en el entretiempo producto de un fuerte golpe), Leyes y Jaurena, el “Torito” pudo sobreponerse con un correcto desempeño de Gonzalo Lamardo (que sustituyó a Sebastián Jaurena) y una actuación para destacar de Matías Mansilla que, de “5”, cumplió y culminó el partido con una venda en la cabeza. El próximo partido será ante Deportivo Maipú en Mendoza, y el siguiente en el José María Minella será contra Ferro.

Sintesis

ALVARADO(1): Juan Manuel Lungarzo; Nicolás Ortiz, Alan Robledo, Tomás Fernández y Agustín Aleo; Franco Malagueño, Gonzalo Lamardo, Matías Mansilla y Diego Becker; Guillermo Sánchez y Oscar Belinetz. DT: Gabriel Gómez.

GIMNASIA DE JUJUY(0): Joaquín Bigo; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Facundo Rizzi; Axel Abet, Hugo Soria, Blas Palavecino y Francisco Molina; Mauro Albertengo y Cristian Menéndez. DT: Matías Módolo.

CAMBIOS: ST, 0′ Nahuel Tecilla por Fernández (A); 14? Elías Ayala por Menéndez y Diego López por Palazzo (G); 30? Jorge Emanuel Juárez por Abet y Jesús Emiliano Endrizzi por Rizzi (G); 32? Guido Vadalá por Sánchez y Marco Miori por Becker (A); 40? Rodrigo Montes por Palavecino (G).

AMONESTADOS: PT 32? Robledo (A), 34? Dematei (G), 41? Palavecino (G), ST 4? Abet (G).

ÁRBITRO: Fabrizio Llobet.

ESTADIO: José María Minella.

