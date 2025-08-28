Quilmes y Alvarado repartieron puntos por la fecha 21 de la Zona A de la Primera Nacional. El Torito respira.

Una nueva igualdad para el conjunto del matadero, pero que en este caso lo coloca un puesto más arriba en la tabla y lo deja a Güemes en descenso. El trámite fue parejo y el empate justo. Sin Diego Becker y Joaquín Susvielles por nuevos inconvenientes físicos, Alvarado se vuelve a Mar del Plata con un punto bajo el brazo.

Alvarado empata y respira

El primer acto no tuvo un dominador claro. El «Cervecero» tuvo un mejor arranque, siempre en busca de su centrodelantero de forma vertical. Pero a partir de los 15′, el «Torito» encontró la manera de lastimar a su rival, con la presión alta y rápida de sus atacantes, sobre todo luego de la recuperación quilmeña en defensa. El juego asociativo por derecha de la visita derivó en la presión por el lado izquierdo: Matías Mansilla trabó, la recuperó y le quedó a Juan Pablo Gobetto que la cruzó con zurda pero la pelota se fue cerca.

Minutos después, Thomas Amilivia enganchó para su pie diestro y sacudió; si bien el remate no fue peligroso, el arquero Esteban Glellel dio rebote para arriba aunque no pasó nada. Por la banda derecha surgió lo más interesante para Alvarado: Marco Miori atacó por ese sector, y Facundo Ardiles que subió, presionó, tomó la pelota y sacó un derechazo que impactó en el poste.

Con el correr de los minutos, Quilmes cortó con ese buen y esporádico pasaje de su contrincante, y empezó a tener más dominio aunque las situaciones de gol netas brillaron por su ausencia: apenas dos centros riesgosos para Oscar Bellinetz y dos posibilidades de gol que los defensores le negaron al ex-Alvarado, y un gol casi olímpico de Gabriel Carabajal que evitó Emmanuel Gómez Riga.

Como un segundo capítulo de aquella ráfaga que tuvo lugar entre el 15′ y el 25′, Alvarado tuvo la última del primer tiempo con un lateral que fue al área ejecutado por Ardiles; cabezazo, la pelota que se elevó para que le quede a Enzo Martínez, y el «7» que metió el pase atrás para Gobetto que remató con potencia pero un defensa local bloqueó el tiro para impedir el primero. Un agarrón a Brian Blasi en una pelota parada y luego una presunta falta contra Miori adentro del área, desataron la polémica.

Durante el complemento, el equipo de Jara y Peña tuvo dos llegadas de gol. La primera fue un centro de Miori para el cabezazo de Amilivia que controló sin problemas Glellel, y la segunda fue un contraataque con pase al espacio muy bien dado por Marco Borgnino (ingresado en el segundo tiempo) para Miori: «El fútbol son decisiones», dijo un sabio del fútbol, y el «blondo» eligió un remate fuerte pero desvíado cuando lo más viable era el pase al centro para Enzo Martínez que llegaba sin marca. Oportunidad que Alvarado no volvió a tener en todo el partido.

Del otro lado, el único verdaderamente incisivo fue Marcos Roseti, con un par de tiros que preocuparon a Gómez Riga; el resto hizo lo que pudo. Tercer 0 a 0 y cuarto empate al hilo para los dirigidos por Marcelo Vázquez, que si bien mostraron nuevamente dificultades para marcar un gol, dejaron mejores sensaciones en lo futbolístico ya que, a la hora del ataque, pudieron hacer mayor daño. Y un dato para nada menor, es que el punto lo sacó de la zona de descenso después de muchas fechas. El próximo domingo, visitará a Gimnasia y Tiro a partir de las 16.

Sintesis de Quilmes -Alvarado

QUILMES: Esteban Glellel; Federico Pérez, Federico Tévez, Francisco Flores y Agustín Bindella; Iván Ramírez, Enzo Kalinski, Ramiro Martínez y Marcos Roseti; Gabriel Carabajal y Oscar Bellinetz. DT: Alfredo Grelak.

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Brian Blasi y Agustín Irazoque; Matías Mansilla, Agustín Bolivar, Enzo Martínez y Juan Pablo Gobetto; Marco Miori y Thomas Amilivia. DT: Marcelo Vázquez.

GOLES: –

CAMBIOS QUILMES: 57′ Juan Cruz Kaprof por Carabajal y Alan Miño por Kalinski; 80′ Joaquín Postigo por Bellinezt y Jano Coronel por Kaprof.

CAMBIOS ALVARADO: 0′ ST Tomás Fernández por Silva; 55′ Cristian Gorgerino por Irazoque y Marco Borgnino por Gobetto; 87′ Agustín Aleo por Martínez y Derlis Ortíz por Bolivar.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: Centenario de Quilmes.

ÁRBITRO: Julio Barraza.

Por Valentin Ramallo de La Voz del Estadio radio