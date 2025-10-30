Alta Gama celebra tres años de música en Abbey Road

Este viernes 31 a las 21:00 Abbey Road (Juan B. Justo 620) se convertirá en escenario de una noche de festejo y ritmo, con la presentación especial del dúo Alta Gama, que celebra tres años de trayectoria. El evento contará con la participación de Oscar Antonio (tributo a Antonio Ríos), el dúo Fran & Manu y el DJ Rodman.

Formado en 2022 por Gastón Lesta -cantante con más de una década de experiencia- y Ramiro Bal -imitador, cantante y ex integrante de Kiene Soneto-, Alta Gama se consolidó rápidamente en la escena local gracias a su carisma y conexión con el público.

Durante estos tres años, el dúo recorrió los principales escenarios nocturnos de Mar del Plata y participó en festivales regionales de relevancia como Coronel Vidal, Pirán y la Fiesta Nacional de la Guitarra en Dolores.

Con un repertorio que fusiona los grandes éxitos de la música latina, Alta Gama invita al baile con versiones de La Konga, La Kuppé, La Delio Valdez y otros referentes del género.