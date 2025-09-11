Alquilar una casa en Mar del Plata una semana por inmobiliaria puede costar casi un millón de pesos

Alquilar un departamento o casa en Mar del Plata este verano 2026 por inmobiliaria tendrá un 25 por ciento de aumento y se podrán conseguir casas y departamentos desde 300 mil pesos hasta casi $1.000.000.

Mar del Plata se preparada para un verano en el que se espera más gente, debido al temor de que se produzca una fuerte devaluación de dólar pero todavía y ya hay movimientos pero hasta ahora los únicos que tienen reservas confirmadas son algunos de los balnearios de la Ciudad Feliz.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata anunció este jueves 11 de septiembre los valores locativos sugeridos para la próxima temporada de verano 2025-2026, con un incremento del 25% respecto al año anterior.

En conferencia de prensa realizada en la sede de Bolívar 2948, el presidente de la institución, Guillermo Oscar Rossi, señaló que la decisión se adoptó “en un esfuerzo para que el turismo se acerque a nuestra ciudad, teniendo en cuenta que la inflación interanual por el Índice de Contratos de Locación (ICL) ronda el 50%”.

Rossi estuvo acompañado por el presidente del Emturyc, Bernardo Martín, la vicepresidenta 1°, Verónica Berasueta, y la delegada de Balcarce, Carolina Viana. Durante la presentación, destacó que “Mar del Plata es el faro donde mira el turismo” y subrayó la necesidad de “manejarnos con prudencia con los precios ante la competencia de países vecinos y la situación económica actual”.

Valores orientativos en pesos por semana

De acuerdo a lo informado, los precios sugeridos para los alquileres temporarios serán:

Departamentos de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000

Departamentos de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000

Departamentos de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000

Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000

Desde el Colegio remarcaron que estos valores son sugeridos y que cada operación quedará sujeta al acuerdo entre propietarios e inquilinos, aunque la orientación busca marcar un equilibrio entre accesibilidad y rentabilidad en un contexto económico complejo.

Cuánto cuesta alquilar una carpa en Mar del Plata

Muchos balnearios definieron los precios de la temporada pero uno de los más tradicionales, el Balneario 12 de Punta Mogotes, ya definió los valores por día, semana, quincena, mes y temporada con resultados sorprendentes.

A poco más de una semana de informar los precios ya las reservas para la temporada alcanza el 65 por ciento: “La gente se quiere asegurar un lugar y por eso este año tuvimos que tomar antes reservas y definir precios, lo que cuesta una carpa hoy saldrá lo mismo en enero o febrero”, señaló el dueño del Balneario 12, el empresario Augusto Digiovanni.

Una carpa por día costará 80 mil pesos, en un valor ya fijado y firme para toda la temporada pase lo que pase, sacando varios días se bonifica el estacionamiento que valdrá $15.000.

El mes entero en enero tiene un valor de $2.000.000, la primera quincena $1.100.000 y la segunda, que es la más fuerte, 1.200.000 pesos.

Los diez días saldrán $800.000 con el estacionamiento bonificado y la semana $560.000. En tanto, en febrero el mes tiene un valor de $1.700.000, la quincena $900.000 y la semana $500.000.