Almeyda comparó la crisis del Sevilla con el peor momento de River

En medio de la catastrófica campaña del Sevilla F.C., el director técnico Matías Almeyda comparó el duro momento que atraviesa la institución con una etapa de su paso por el staff técnico de River Plate.

“El Pelado” sostuvo: “Lo que noto en Sevilla es que el tiempo que se está viviendo es muy parecido a lo que viví en la época de River, cuando al equipo lo llevaban prácticamente al descenso”.

“No dan nada a favor, todo lo que se hace está mal… desde ese lugar veo similitudes, pero no las confirmo”, cerró su declaración Almeyda.

Las palabras del entrenador argentino reflejan el clima de tensión que rodea al conjunto andaluz, que atraviesa una de las temporadas más irregulares de los últimos años, con malos resultados deportivos, cuestionamientos desde la prensa y un creciente malestar de los hinchas.

Almeyda, que asumió con el objetivo de iniciar un proceso de reconstrucción futbolística, remarcó que este tipo de contextos adversos exigen fortaleza mental y convicción en el trabajo diario, más allá de los resultados inmediatos. En ese sentido, recordó que en River vivió una experiencia límite que terminó siendo clave en su formación como entrenador.

Si bien evitó establecer una comparación directa entre ambas situaciones, el técnico dejó en claro que reconoce señales similares en el entorno y la presión externa, factores que considera determinantes en el desarrollo de un proyecto deportivo a largo plazo.