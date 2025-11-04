Allanan Rumencó por lavado de dinero: Secuestran bienes de todo tipo; ¿Hay residencias de políticos?

La Policía Federal Argentina, a través de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico y el Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico, desarticuló una compleja asociación ilícita dedicada a la explotación de juegos clandestinos online y al consecuente lavado de dinero.

En el barrio privado más famoso de General Pueyrredon, ubicado en la avenida Jorge Newbery, habitan y tienen residencias miembros de la política local que ocupan bancas legislativas.

La operación, denominada “Rumencó Casino”, se llevó a cabo este martes tras una investigación iniciada en julio de 2024. El entramado delictivo operaba principalmente desde el barrio cerrado, donde mantenían los centros operativos del sistema ilegal.

Los integrantes del grupo residían en lujosas propiedades dentro de countries marplatenses y mantenían un elevado nivel de vida sin justificación económica aparente.

Los operativos, ordenados por el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, a cargo del doctor Santiago Inchausti, incluyeron un total de diez allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

También participó la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, el Departamento de Lavado de Activos de Drogas de la PFA y la División Antidrogas de Mar del Plata.

Durante los procedimientos, la PFA logró la detención de dos miembros de la asociación ilícita, identificados como F.G.S. y G.M. Además de los detenidos, la investigación determinó que dos miembros más de la organización se encuentran en el extranjero, específicamente en Uruguay y Paraguay, por lo cual la Justicia ordenó la captura internacional de ambos sujetos.

A los principales implicados se les imputan los delitos de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal), explotación de juego clandestino (art. 301 bis) e infracción al Código Aduanero.

El grupo utilizaba un brazo financiero para blanquear las ganancias. El mecanismo de lavado constaba de dos etapas: la obtención de fondos mediante los casinos online ilegales, seguida de la inserción de ese dinero en el circuito formal a través de una red de “mulas financieras”. Estas “mulas”—personas en situación de vulnerabilidad—cedían sus datos personales para la apertura de cuentas bancarias y digitales falsas, donde las ganancias ilícitas eran depositadas y fragmentadas con el objetivo de dificultar el rastreo.

Los allanamientos resultaron en el secuestro de una importante cantidad de dinero en efectivo. La suma incautada incluye:

• U$S 174.460 (dólares estadounidenses)

• R$ 18.500 (reales brasileños)

• $13.720 uruguayos

• $1.061.000 guaraníes

• $2.817.600 en moneda argentina

Entre los bienes incautados se encuentran:

• Siete vehículos de alta gama

• Cuatro motocicletas de gran cilindrada

• Dos cuatriciclos

• 30 teléfonos celulares

• 11 computadoras

• Abundante documentación relevante para la causa