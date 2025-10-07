Alerta amarilla para Luis Caputo: la inflación de septiembre en CABA fue del 2,2%

Rubro por rubro

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,4%, con una incidencia de 0,48 puntos porcentuales (p.p.) en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia las alzas en los precios de los servicios para la reparación de vivienda.

Transporte promedió un incremento de 3,5% e incidió 0,37 p.p., debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, junto con subas en los valores de los pasajes aéreos y de los automóviles.

Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2%, contribuyendo con 0,36 p.p. al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), Pan y cereales (2,2%), Frutas (6,5%) y Carnes y derivados (1,1%).

Salud se elevó 2% e incidió 0,18 p.p., por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Recreación y cultura registró una suba de 3,1%, con una incidencia de 0,16 p.p., principalmente por las alzas en los precios de los servicios recreativos y deportivos y, en menor medida, de los paquetes turísticos.