Alejandro Carrancio: «Estamos frente a dos modelos de país muy distintos y antagónicos»

El flamante candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires se refirió la disputa en octubre y reafirmó su compromiso de defender el proyecto del gobierno en el Congreso.

Alejandro Carrancio, vicepresidente de la Libertad Avanza en territorio bonaerense y flamante candidato a diputado nacional, aseguró, de cara a las elecciones de octubre que “Hoy no veo terceras vías. Estamos frente a dos modelos de país muy distintos y antagónicos. El kirchnerismo se ha corrido hacia la izquierda”.

En ese contexto se refirió a su designación para ocupar el séptimo lugar en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. «Me siento muy contento de poder acompañar este proceso que lidera el presidente Javier Milei, quien junto a su equipo ha confiado en mi para la responsabilidad de defender la impronta de este gobierno en el Congreso Nacional».

En igual sentido destacó la oportunidad histórica que se le presenta de representar también a Mar del Plata. Muy orgulloso de aportar desde este nuevo lugar para la mejora de todos los vecinos de General Pueyrredon.

Carrancio vaticinó que LLA avanza hará una muy buna elección en octubre y se mostró confiado en que a partir del 10 de diciembre podrá llevar sus proyectos al Congreso.

“Venimos de una vorágine de destrucción, sobre todo por lo que fue el final de Sergio Massa. Reconstruir siempre es más difícil. Pero sabemos hacia dónde nos quiere llevar este presidente y hay luz al final del túnel”, enfatizó.

Hoy cuando se oficializó su candidatura, Carrancio aprovechó la red social X para agradecer esta nueva oportunidad. Con orgullo y compromiso, asumo la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. La misión es clara: defender las ideas de @JMilei y terminar con el kirchnerismo empobrecedor.