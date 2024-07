Aldosivi afirmó su “chapa” de candidato

ALDOSIVI GANÓ UN PARTIDO CLAVE Y ES PUNTERO

Con un gran gol de Agustín Alonso a los 41 minutos del primer tiempo, el “Tiburón” superó a Colón por 1 a 0 y se subió a la cima de la tabla de posiciones de la Zona B. Sobre el final, se fue expulsado Brian Guille en el “Sabalero”.

Altos rendimientos individuales, sólido funcionamiento colectivo y caracter: todo eso tuvo Aldosivi para vencer a un candidato como Colón, que demostró su jerarquía en los primeros minutos del duelo, atacando por la banda derecha de la defensa aldosivista. Ignacio Lago (el goleador) fue el más incisivo con un remate peligroso de afuera del área que se fue cerca de la traversa, tras un berenjenal que se armó dentro del rectangulo custodiado por Carranza.

El “Tiburón” respondió con una serie de toques de primera, y el disparo de Alan Sosa que tuvo el mismo trayecto y destino que el de Lago. El local, a medida que se fue acomodando en el partido, dominó más el trámite y llegó el gol: pase de Lucas “Topo” González que abasteció a Alonso, que tuvo que eludir a Paolo Goltz y definir de manera exquísita frente al arquero Vicentini para el 1-0, cruzando su tiro con la derecha.

El desarrollo parejo y disputado del primer tiempo se vio plasmado también en la complementaria, con la diferencia de que Colón necesitaba atacar por lógicas razones. Los centros comenzaron a ser moneda corriente en las ofensivas santafesinas, y Lago nuevamente inquietó con un remate desde afuera del área. En el minutos 27′, Yllana hizo el cambio de Ariel “Kiko” González por Gonzalo Piñeiro, para formar una especie de doble cinco con Marcelo Esponda en el mediocampo: la idea a esa altura era aguantar el resultado e hilvanar algún contraataque que liquide el asunto. Dicha contra llegó en los minutos finales del encuentro, pero Nicolas Laméndola no pudo inflar la red y derrochó una posibilidad inmejorable.

Varios tiros de esquina consecutivos, algún que otro arrebato desesperado del “Sabalero”, la expulsión de Guille tras una durísima patada de atrás, y el pitazo final del arbitro Sebastián Martínez (de gran labor) para el 1-0 final y desatar la algarabia y la ilusión total: “Va a volver, va a volver, el Verde va a volver”, cantaron los hinchas a la salida del estadio.

Gran triunfo del equipo del puerto, que dentro de cuatro días tendrá otro partido crucial contra otro que pelea arrina (San Telmo). El pendiente de la fecha 19 se jugará el miercoles a partir de las 15, y podrás escucharlo y vivirlo por la trasmisión de “La Voz del Estadio”, FM 90.5 Radio Eter y FM 96.5 Radio Residencias.

Posiciones – Zona B

1° Aldosivi* 44 puntos – +12 diferencia de gol – 24 partidos jugados

2° San Telmo* 43 – +20 – 24

3° Colón 43 – +15 – 25

4° Nueva Chicago 42 – +10 – 25

*Deben un partido entre ellos

Sintesis

ALDOSIVI (1): Carranza; “Rochi” González, Soto, Iñiguez y Guerrico; Esponda; Sosa, Piñeiro y Lucas González; Alonso y Colazo. DT: Andrés Yllana.

COLÓN (0): Vicentini; Ezequiel Herrera, Goltz, Hernán Lópes y Castet; Prediger; Oscar Garrido, Talpone, Christian Bernardi y Lago; Genaro Rossi. DT: Ivan Delfino.

Cambios: 45? Federico Jourdan por Garrido (C); 61? Santiago Luján por Colazo (A); 66? Javier Toledo por Rossi y Braian Guille por Talpone (C); 72? Nicolás Laméndola por Alonso y Ariel González por Piñeiro (A); 79? Valentín Larralde por Sosa y Elías Torres por Lucas González (A); 83? Alexis Sabella por Herrera y Nicolás Delgadillo por Bernardi (C).

Amonestados: 35? Esponda (A), 35? Garrido (C), 37? Piñeiro (A), 43? Castet (C), 88’Lago (C), 90? Prediger (C).

Expulsado: 97? Guille (COL).

Gol: 41? Alonso (ALD).

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: José María Minella.

