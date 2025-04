Aldosivi y un viaje riesgoso

Por Valentin Ranallo de LVDE radio

El “Tiburón” se medirá ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura, a partir de las 18. A las 17, comienza la previa de “La Voz del Estadio”, F.M Radio Eter 90.5 y F.M Radio Residencias 96.5 la 750 de Mar del Plata.

Será el primer partido de Mariano Charlier al mando tras la firma de manera oficial de su contrato como entrenador del equipo del puerto. Parece que los tantos se acomodaron en Aldosivi, y quiere ratificar su buen momento contra Huracán en Parque Patricios. No obstante, no será una tarea facil: el “Globo” hace diez cotejos que no pierde entre Apertura, Sudamericana y Copa Argentina, y viene de ganarle a Corinthians en Brasil 2 a 1 por el certamen continental. El único duelo que perdió en el ámbito doméstico fue contra Boca en La Bombonera.

Las bajas de Marcelo Esponda (fractura de tobillo que lo alejará de las canchas en el corto plazo) Lautaro Chávez y Natanael Guzmán fueron las mala noticias de la última semana. Esponda sería reemplazado por el bueno de Tobías Leiva (que metió el segundo ante Unión la pasada fecha) y Chávez por el ecuatoriano Ayrton Preciado.

Posible formación: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Nestor Breintenbruch, Gonzalo Mottes e Ignacio Guerrico; Roberto Bochi y Tobías Leiva; Ayrton Preciado, Justo Giani y Agustín Palavecino; Elías Torres.

Va a ser un gran desafío para un equipo que viene en levantada, con dos triunfos consecutivos, buenos rendimientos y un equipo con mucha más confianza y tranquilidad que antes. Enfrente tendrá a un conjunto que está a dos unidades del puntero Tigre (24 puntos para el “Matador”) y que de ganar pasará a ocupar el primer puesto. La formación de Frank Kudelka para este sábado alternaría habituales titulares y habituales suplentes, por el duelo que tiene el miercoles que viene por Copa Sudamericana contra Racing de Uruguay.

Un dato curioso de este plantel de Huracán, es que Matías Tissera, jugador importante de los “Quemeros”, no fue convocado porque fue aprehendido, por una denuncia en su contra el pasado martes cuando tenía que subirse al avión con destino a Brasil para afrontar el encuentro versus Corinthians: la acusación tiene que ver con amenazas llevadas a cabo por el futbolísta por un presunto caso de estafa que habría perjudicado a Tissera.