Aldosivi y su hora de gana

Por Valentín Ramallo de La Voz del Estadio radio

El “Tiburón” recibirá a Sarmiento de Junín por la fecha 8 de la Zona A del Torneo Apertura. El partido que dirigirá el árbitro Andrés Gariano y supervisará en el VAR Germán Delfino, sera transmitido por “La Voz del Estadio”, F.M 90.5 Radio Eter y F.M 96.5 La 750 de Mar del Plata, a partir de las 16 con toda la previa y el post-partido.

Luego de siete fechas sin triunfos y un arranque con muchas complicaciones futbolísticas, al equipo del puerto le urge sumar de a tres por primera vez en el torneo. Para esto, Andrés Yllana apostaria al mismo once titular y esquema que perdió sobre la hora contra Boca en La Bombonera: (4-4-2) Williams Barlasina; Rodrigo González, Nestor Breintenbruch, Gonzalo Mottes e Ignacio Guerrico; Giuliano Cerato, Marcelo Esponda, Tobías Leiva y Ayrton Preciado; Justo Giani y Elías Torres.

¿COMO LLEGA EL RIVAL?

Sarmiento de Junín luchará durante todo el 2025 por mantener la categoría, ya que tiene un promedio muy bajo (0.966, el último ubicado de los equipos que dividen por tres temporadas, y por encima de San Martín de San Juan y Aldosivi que dividen por una). Sumó solo cinco unidades en siete cotejos, ganó una sola vez (contra Deportivo Riestra de local, 2 a 1 hace dos jornadas) y de visitante todavía no pudo sumar de a tres y acumula cuatro derrotas al hilo en esa condición. Como Aldosivi, también sufrió una caída por 5 a 0 pero en condición de visitante contra el “Decano” tucumano.

El “Verde”, urgido como el elenco marplatense, no podra contar con el experimentado Juan Manuel Insaurralde, que no utilizó justamente su experiencia en Rosario ya que lo expulsaron por un golpe de puño sin pelota a Agustín Sández (el ex-Boca) en el duelo que Sarmiento perdió ante Rosario Central por 1 a 0. Y hace tres fechas que cuenta con una baja sensible, ya que Leandro Suhr, delantero uruguayo, sufrió un esguince de tobillo grado 2 ante Altético Tucumán en el norte argentino, y su ausencia se sintió ya que fue uno de los jugadores más destacados del conjunto de Javier Sanguinetti en las primeras fechas del campeonato.

Hay cierta paranoia en una parte de la gente de Junín por el desempeño que pueda tener Gariano: el oriundo de Bariloche perjudicó a los dirigidos por Sanguinetti en la segunda fecha del corriente torneo ante Godoy Cruz, con un gol anulado pero sobretodo con un penal no sancionado en donde lo toman a Pablo Magnín del hombro y lo empujan hacia atrás. Además, de once encuentros en donde fueron dirigidos por él, empataron seis y perdieron cinco. De todos modos, las estadísticas en muchas ocasiones son caprichosas.

Posible formación de Sarmiento: Lucas Acosta; Renzo Orihuela, Facundo Rocanglia, Jeremías Vallejos y Gabriel Díaz; Joaquín Gho, Carlos Villalba, Juan Andrada y :Valentín Burgoa; Gabriel Carabajal e Iván Morales.