ALDOSIVI y ALVARADO JUGARÁN EN SIMULTÁNEO DOS DOMINGOS SEGUIDOS

No sólo este domingo ( 30 de junio) en Mar del Plata ( Aldosivi vs Deportivo Madryn) y en Puerto Madryn (Guillermo Brown vs Alvarado) jugarán desde las 15.00 ( los partidos los transmiten en simultáneo con el staff periodístico de LA VOZ DEL ESTADIO las emisoras 90.5 Radio Éter y 96.5 Residencias más sus respectivas páginas) sino que también por la fecha 22 de la Primera Nacional de fútbol. repetirán el horario: las 3 de la tarde del domingo 7 de julio cuando Alvarado reciba a Agropecuario de Carlos Casares en el Minella y Aldosivi enfrente al CADU en su cancha.

Aquí el fixture completo de la fecha 22 en el certamen de ascenso

