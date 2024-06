ALDOSIVI y ALVARADO A LA MISMA HORA

El domingo 30 de junio, Aldosivi y Alvarado jugarán a la misma hora frente a los equipos que representan a Puerto Madryn en el campeonato de la Primera Nacional.

A las 15.00 Aldosivi recibirá al Deportivo Madryn y Alvarado, a la misma hora, jugará en el Sur frente a Guillermo Brown.

Este domingo ( 23 ) podría ser el debut de Diego Becker en Alvarado en la era Mauricio Giganti. También están a disposición Leandro Moreira ( goleador) y Ochoa Giménez ( ex Atlanta) pero éstos, aún esperarían en el banco de relevos.

En tanto en Aldosivi, el recién llegado Lucas González, lleva apenas 3 entrenamientos y por ello no está en condiciones de jugar, y además, los delanteros del equipo han demostrado en la primera rueda que cumplen con creces la misión de convertir, y por ello el ex Deportivo Madryn trabajará para ganarse un lugar entre los 11.

Aquí el fixture completo de la segunda fecha de la segunda rueda :

informe del programa radial y online LA VOZ DEL ESTADIO de las radios 90.5 Éter y 96.5 Residencias ( que transmiten en dúplex este domingo desde las 14.00 los cotejos Alvarado – San Martín (SJ) y Atl de Rafaela – Aldosivi

