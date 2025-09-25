Aldosivi vuelve a vender entradas en la Popular y Farré haría seis cambios

Aprevide autorizó el regreso de la venta de entradas para el partido que jugará Aldosivi con Argentinos Juniors el sábado a las 14.30 ( a las 13.30 la transmission para el relato de Jorge Arcapalo por las radios en simultáneo 90.5 Éter FM y 96.5 FM Mar del Plata)

?Solo se venderán en la Tienda Tiburón y para el sec

Días y horarios:

-Viernes de 10 a 20 hs

-Sábado de 10 a 13 hs

Precios: popular $25.000, jubilado $12.000, menor $10.000 y platea $35.000

Por otro lado se conocieron las fechas de los próximos dos partidos para Aldosivi en la Liga Profesional

Fecha 11

Viernes 3 de octubre

21.15 Unión – Aldosivi y

Fecha 12

Domingo 12 de octubre

14.30 Aldosivi – Huracán

6 CAMBIOS

El DT Farré «patearía el tablero» y realizaría para el sábado 6 cambios, con una defensa completamente nueva:

Carranza Cerato Moya Cabral Román

Gino Bochi Giani Serrago

Palavecino De la Vega