Aldosivi vuelve a vender entradas en la Popular y Farré haría seis cambios

Aprevide autorizó el regreso de la venta de entradas para el partido que jugará Aldosivi con Argentinos Juniors el sábado a las 14.30 ( a las 13.30 la transmission para el relato de Jorge Arcapalo por las radios en simultáneo 90.5 Éter FM y 96.5 FM Mar del Plata)
?Solo se venderán en la Tienda Tiburón y para el sec
Días y horarios:
-Viernes de 10 a 20 hs
-Sábado de 10 a 13 hs
Precios: popular $25.000, jubilado $12.000, menor $10.000 y platea $35.000
Por otro lado se conocieron las fechas de los próximos dos partidos para Aldosivi en la Liga Profesional
Fecha 11
Viernes 3 de octubre
21.15 Unión – Aldosivi y
Fecha 12
Domingo 12 de octubre
14.30 Aldosivi – Huracán
6 CAMBIOS
El DT Farré «patearía el tablero» y realizaría para el sábado 6 cambios, con una defensa completamente nueva:
Carranza Cerato Moya Cabral Román
Gino Bochi Giani Serrago
Palavecino De la Vega