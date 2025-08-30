Aldosivi vs Boca y contra la lluvia y el viento

Por Valentin Ramallo de LVDE radio

El «Tiburón» se medirá ante Boca Juniors por la fecha 7 de la Zona A del Torneo Clausura, este domingo a partir de las 14.30. Desde las 13, la transmisión de «La Voz del Estadio», por la F.M 90.5 Radio Eter y F.M 96.5 Radio Residencias (la 750 de Mar del Plata). El encuentro se jugará solamente con socios de Aldosivi en las plateas descubiertas (populares clausuradas), por decisión de la Aprevide que impidió el ingreso de hinchas visitantes.

Luego de una derrota dura en La Plata contra Estudiantes, Aldosivi quiere terminar con su escasez de gol y sumar los primeros tres puntos del torneo. Justo Giani, que salió en el primer tiempo ante el «Pincha» lesionado, sería reemplazado por Martín García, el jóven que jugó 60 minutos ante Central Córdoba en la primera fecha del Clausura. Cabe destacar que Gonzalo Mottes sigue sin estar a disposición por un desgarro, y representa una vez más una baja sensible en defensa, y tampoco está en la nómina Alejandro Villarreal, el colombiano proveniente del Santos.

Posible formación: Jorge Carranza, Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain e Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi y Martín García; Tiago Serrago, Matías García y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

¿COMO LLEGA EL RIVAL?

Enfrente estará ni más ni menos que Boca, que llegó a Mar del Plata con dos victorias al hilo luego de «sacarse la sal»: doce cotejos oficiales estuvo Boca sin poder ganar, lo que significó la peor racha de su historia sin triunfos. Su poderío en cuanto a nombres propios lo ponen como favoríto, aún en un momento futbolístico que no es el deseado.

Marco Pellegrino, que sufrió una lesión grado 2 en el obturador externo izquierdo (lo que se traduce como una dolencia en dicho músculo ubicado en la pelvis), no será parte del once inicial y en su lugar jugará Ayrton Costa, zaguero que padeció un fuerte desgarro en el sóleo que lo marginó de las canchas más de lo imaginado: su ultima aparición fue contra el Bayern Munich en el Mundial de Clubes hace dos meses. Ese será la unica modificación, en pos de darle rodaje al equipo que ganó en Mendoza y en la última fecha contra Banfield

El plantel comandado por Miguel Russo arribó a «La Felíz» con treinta y dos jugadores; casi todo el plantel a excepción de Cristian Lema que se encuentra apartado. Pellegrino (lesionado), Sergio Romero (hoy, cuarto en la consideración de los arqueros), entre otros, fueron citados y con un objetivo orientado al bienestar del grupo: la idea es fortalecer internamente al equipo y los vínculos interpersonales.

Posible formación: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Brian Aguirre y Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.