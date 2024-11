Aldosivi volvió a la élite y como Campeón de la Primera Nacional

Con gran autoridad; sin discusiones ni polémicas, Aldosivi derrotó en el Gigante de Arroyito por 2 a 0 a San Martín de Tucumán, que aparecía como “favorito” por haber ganado la Zona A con 80 puntos, mientras que el Tiburón sumaba 64 venciendo por diferencia de gol el grupo B. Sin embargo, a los 25 segundos ya los dirigidos por Andrés Yllana estaban dentro del área rival, en la calurosa tarde rosarino con una decena de miles de simpatizantes del portuense frente a casi el doble de los seguidores de su rival, pero, sin dudas, lo que “mejoró” el juego de Aldosivi fue el impecable estado del campo de juego, que parece similar al del predio Tatore Vuoso, y que nunca pudo pisar igual en el Minella, ya que la desidia de las autoridades Municipales, no sol dejaron derruir la estructura, sino también el “verde césped”. ( foto gentileza EXCLUSIVA PLATAFORMA)

La calidad del piso de la cancha de Rosario Central, permitió elegante andar de futbolistas como Natanael Guzmán y Nicolás Laméndola ( anotó el primer gol, casi de “tijera” luego de un medido centro de Guerrico; más los movimientos de Colazo y Elías Torres, marcando Yllana una victoria táctica sobre su colega Flores: 4-2-4 terminó jugando en grandes pasaje del partido. Cuando San Martín adelantó sus líneas ante la derrota, y queriendo mostrar el por qué fue el ganador de la otra zona, apareció enorme como siempre el capitán. A los 43 años reafirmando para quien suscribe, que es el mejor arquero argentino de 2024 Jorge Carranza. 43 años de edad. Una personalidad tan impactante como su estado físico y atlético, llegando a todas y a cada rincón del arco. Así fue que rechazó con las palmas de ambas manos un tremendo cabezazo más allá del punto penal a VERA , digno de volver a ver en Goles de Medianoche hoy por canal 8 de Mar del Plata.

Qué decir del segundo gol: 43 del primer tiempo .. En el medio, casi contra la raya lateral izquierda, Elías Torres la fue a pelear, la ganó, se el cerraban tres hombres, él encaró hacia adentro y antes de llegar a la medialuna sacó un remate tan potente como preciso, que se coló en el ángulo del buen golero Darío Sand. Chau ! ilusiones hechas trizas para el conjunto tucumano, porque no pudo contra Carranza, y al ratito te asestan el segundo. Pensaron “No entra más.” Y no entró más.

El segundo tiempo mostró a un Aldosivi aplomado, sin meterse atrás ni mucho menos, pero San Martín buscó revulsivos en el banco de relevos. Sumó delanteros, que chocaban contra Soto en la zaga, y otras nuevamente con Carranza que ya les sacaba las ganas de volver a patear , desmoralizando al más pintado.

Alkdosivi casi asesta el tercero, en un contra ataque donde Colazo y Torres iban para convertir, pero el “9” le quitó la vista al balón , y se le adelantó demasiado yéndose afuera. Luego el golero jugó desgarrado. Sí, Carranza, desgarrado. Pareció que hacía “tiempo”, y Yael Falcón Pérez – de excelente tarea – agregó 10 minutos a los 90′- Ni así, San Martín logró siquiera descontar-

Aldosivi jugó el mejor partido del año. Por lo que mostró en el terreno y por el contexto frente al mejor de los otros 18 equipos.

Aldosivi es campeón y vuelve dos años más tarde a la máxima categoría del futbol argentino.

Adonde será local si comienzan a reparar el Minella. Hasta hoy, es el estadio Gral. San Martín de Tandil. El más cercano autorizado por la APREVIDE….. será ?

