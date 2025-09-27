Aldosivi sigue perdiendo

Por Valentín Ramallo de La Voz del Estadio Radio

Aldosivi perdió 2 a 0 ante Argentinos Juniors, por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura, y cayó en la última posición de todas las tablas. Los goles fueron de Giuliano Cerato en contra y Hernán López Muñoz en el segundo acto, y Rodrigo González se fue expulsado sobre el final en el local.

Bajo un cielo encapotado y lluvioso, la tarde del «Tiburón» fue más gris que el propio clima. Los multiples cambios (seis en el once inicial) no surtieron efecto; llegó muy pocas veces al arco y Argentinos, sin mostrar su mejor imágen y con poco, se llevó los tres puntos que Aldosivi necesita como el agua. La popular volvió a poblarse de hinchas aldosivistas, que se fueron muy enojados con la perfomance de su equipo, que todavía no ganó en el Clausura y convirtió un gol en diez fechas.

El pulso del primer tiempo lo marcó Argentinos. Cuando se lo propuso, la visita lastimó y más de una vez a una defensa local que fue vulnerada cada vez que su rival cambió el ritmo. Desde la llegada de Farré, Aldosivi adopta una postura defensiva, pero más allá de haber estado muy replegado, el «Bicho», con la movilidad constante de sus jugadores y con mucho toque, lo puso en jaque en varias ocasiones.

La primera fue a los 13′: una mala salida del fondo provocó la recuperación de Argentinos, pase a Tomás Molina que enganchó para su zurda a la altura de la medialuna, pero en vez de rematar (la cual hubiese sido una buena decisión) prefirió el pase a Emiliano Viveros, que fue un poco largo y le dio tiempo a Jorge Carranza de cortar el peligro. A los 17′, Leandro Lozano se metió como una «flecha» y sacó el disparo, tapó Carranza y el rebote le quedó a Nicolás Oroz, que vio truncado su tiro por una pierna aldosivista. A los 22′, Erik Godoy la bajó de pecho dentro del área y sacó un remate por arriba del travesaño, tras un gran centro desde la izquierda.

Pero el «Tiburón» se animó a atacar con Giuliano Cerato, que subió por derecha y sacó un derechazo de media distancia que lo rozó Diego Rodríguez y estalló en el travesaño. A partir de ese tiro, la lluvia «diluyó» el juego del equipo de La Paternal, lo que le permitió a Aldosivi salir del asedio inicial. No obstante, las jugadas de mayor peligro casi siempre fueron de Argentinos. A los 28′, Oroz ejecutó un centro en diagonal para la entrada de Molina, que impactó sin fuerza la pelota y fue «pan comido» para el arquero de 44 años. Facundo De La Vega tuvo la suya, por un error de Lozano, que dio un pase hacia atrás muy comprometedor; el «Ruso» Rodríguez solucionó la descoordinación de sus compañeros y le ahogó al delantero la posibilidad de gol con una salida expeditiva.

En el complemento las sensaciones para el conjunto del puerto, más allá de que el «Bicho» no tuvo la misma intensidad que en el primer tiempo, no cambiaron. Lo más cerca que estuvo del gol fue con Federico Gino, a los 59′, que le quedó la pelota para fusilar luego de un pase frustrado de Justo Giani que se desvío en Federico Fattori; el golero de la visita tapó un gol seguro. En la acción posterior, en el corner, le quedó al uruguayo otra vez, perfecta dentro del área, pero le pifió al balón.

Argentinos Juniors, muy impreciso en los pases y sin atacar, inquietó apenas con un tiro libre del recién ingresado Diego Porcel. Pero a los 76′, una gran maniobra de Hernán López Muñoz derivó en un pase flotado a Lezcano, que metió el pase al medio y la mala fortuna de Cerato, que quiso mandarla al tiro de esquina, la colocó adentro del arco. Aldosivi se descontroló y llegó el segundo: la peinó Tomás Molina sobre el sector derecho, profundizó Lautaro Giaccone, disparó con la zurda y tras dos rebotes (el primero del arquero) le quedó a López Muñoz, que marcó el 2-0 y se transformó en la figura.

Rodrigo González, que ingresó en la segunda parte, con los dos pies hacia adelante y con gran fuerza cometió una falta peligrosísima para la integridad física de su rival, y a instancias del VAR, se fue logicamente expulsado.

Nueva derrota del elenco del puerto, en un Minella enardecido y que explotó como nunca en este 2025. Los jugadores aldosivistas se quedaron a escuchar los reclamos de sus hinchas tras el pitazo final. Hubo y hay una falta de armonía muy grande entre la idea del entrenador y los futbolístas, desde el comienzo del ciclo Farré, que arrancó mal y no se sabe como puede terminar. Por ahora, cuesta demasiado encontrar aspectos positivos que hayan mejorado la versión del equipo con respecto al ciclo Mariano Charlier.

De poco le sirvió en esta fecha el empate agónico de Platense sobre San Martín de San Juan. Con esta caída, Aldosivi quedó último en soledad en la tabla anual y la de promedios, con un gol en diez fechas y ningún triunfo. No hay atisbos de mejora, y quedan seis jornadas para torcer el rumbo y que el «Tiburón» siga en Primera División.

TABLA ANUAL

…

Talleres 20 puntos

San Martín de San Juan 19

——————————————–

ALDOSIVI 18

— Descenso

TABLA DE PROMEDIOS

…

Sarmiento 1,019

San Martín de San Juan 0,731

————————————————

ALDOSIVI 0,692

— Descenso

SÍNTESIS

ALDOSIVI: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral y Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino, Agustín Palavecino y Tiago Serrago; Justo Giani y Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

ARGENTINOS: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Alan Lescano y Federico Fattori; Nicolás Oroz, Hernán López y Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

GOLES: 76′ Cerato (ARG); 80′ López Muñoz (ARG).

CAMBIOS ALDOSIVI: 57′ Emiliano Rodríguez por De La Vega; 71′ Marcelo Esponda por Gino y Ayrton Preciado por Serrago; 83′ Tobías Cervera por Giani y Rodrigo González por Palavecino.

CAMBIOS ARGENTINOS: 62′ Diego Porcel por Oroz y Lautaro Giaccone por Viveros; 81′ Román Riquelme por Lezcano y Lucas Gómez por Molina; 85′ Joaquín Gho por López Muñoz.

INCIDENCIAS: 76′ gol en contra Cerato (ARG); 90′ expulsado Rodrigo González.

ESTADIO: José María Minella.

ÁRBITRO: Sebastián Zunino.

VAR: Yael Falcón Pérez.