Aldosivi rescató un punto de oro para seguir liderando

Con Jorge Carranza como figura en el primer tiempo, y un Estudiantes de Río Cuarto (foto LV de Córdoba) dominador, Aldosivi empató en 2 goles esta noche, manteniendo así el liderazgo de la zona B de la Primera Nacional, por la fecha número 26.

Aldosivi salió del vestuario ganando el partido. Casi literal. Habían pasado 11 segundos cuando Rocho González recibió en pase hacia atrás un balón, y metió un pase a media altura hacia la puerta del área para Colazo. Arturia regresaba cerrando en su medialuna, y acomodando el cuerpo la tcó con su zurda, pero mirando al piso, hacia atrás, y no advirtió que su arquero .- que no grito nunca para marcar su presencia- salía del arco a buscar la redonda, y no la encontró. ! a 0 tempranísimo !

Acaso el planteo, a partir de ese gol, no haya sido el correcto. Yllana mantuvo la idea con la que viajaron a Río Cuarto, y eso fue casi suicida deportivamente hablando, porque, lejos de sentirse afectado anímicamente, Estudiantes de Río Cuarto creció, con un intratable Fernando González, más Reynaga y Mauro Valiente haciendo lo suyo en tres cuarto de cancha hacia adelante, transformando en figura enorme al golero y capitán Jorge Carranza. El golero evitó no menos 3 goles hechos. La pasó tan mal como aquella noche de la primera rueda en el estadio Brigadier López con Colón de Santa Fe, en la que Carranza demostró su bagaje completo de habilidades en el arco.

Los dirigidos por el entrenador marplatense Alexis Mateo, lo intentó todo, y lo dió vuelta merecidamente. Aldosivi extrañó a la dupla Soto – Mottes, porque es un tándem, que con Carranza, es un “mini equipo” dentro del equipo mismo. Iñiguez y Silss, en lo individual, respondieron, pero es distinta aquella zaga tan titular que trajo a Aldosivi al presente de ser el líder de la tabla en la Zona B de la Primera Nacional, a pesar de no poder ganar hoy, y con “olor” a que lo perdía, apareció esa paciencia y hasta una aparente apatía, que se muestra como falta de rebeldía frente al score adverso.

En la segunda parte, se desprendió Guerrico , para recibir un muy bien quite en la mitad del recién ingresado Piñeiro, y una descarga de Colazo ( que jugó otra vez lejos del área – con el 1- 0 tapó la subida del lateral izquierdo, más que atacar ) para un medido centro, que encontró al tucumano Laméndola yendo a cabecear sin oposición de nadie, porque no lo esperaban, y fueron contra otros potenciales cabeceadores a marcarlo, y anotó casi a los 74′ el 2- 2 que le hace bien, por lo complicada de la noche, y con el clásico a la vista.

Estudiantes: 1-Strumia Barry, 2-Maffini, 3-Angelini, 4-Arturia, 5-Romero, 6-Gomez Pereyra, 7-Machado, 8-Cainelli, 9-Reynaga, 10-Valiente, 11-González. DT: Alexis Matteo.

Suplentes: 12-Barlasina, 13-De Vito, 14-Romero, 15-Blanco, 16-Fenoglio, 17-Rosales, 18-Tévez, 19-Mainero, 20-Villalba.

Aldosivi: 1-Carranza, 2-Iñíguez, 3-Guerrico, 4-Rodrigo González, 5-Esponda, 6-Sills, 7-Sosa, 8-Luján, 9-Colazo, 10-Laméndola, 11-Lucas González. DT: Andrés Yllana.

Suplentes: 12-Nahuel González, 13-Bellón, 14-Ariel González, 15-Larralde, 16-Piñeiro, 17-Morello, 18-Devesa, 19-Torres, 20-Alonso.

Goles: 11 segundos Arturia e/c (ALD); 32′ Cainelli (EST).

Cambios en Aldosivi: 21′ Piñeiro por Esponda.

Incidencias del segundo tiempo:

Cambios en Aldosivi: 24′ Larralde por Luján; 24′ Alonso por Lucas González; 39′ Devesa por Laméndola.

Cambios en Estudiantes: 33′ Villalba por Reynaga; 33′ Tevez por González; 43′ Blanco por Valiente; 43′ Fenoglio por Arturia; 45′ Rosales por Romero.

Goles: 7′ Reynaga (EST); 28′ Laméndola (ALD).

Amonestados: 7′ Arturia (EST); 24′ Guerrico (ALD); 28′ Angelini (EST); 41′ Sills (ALD).

