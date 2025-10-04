Aldosivi renació

Por Valentín Ramallo de La Voz del Estadio radio

El conjunto de Guillermo Farré le ganó al puntero de la Zona A por 2 a 0, en Santa Fe, por el tanto de Justo Giani a los 63 minutos que rompió una sequía de más de 643′ sin goles para Aldosivi, y Giuliano Cerato sobre el final. Unión no tuvo su noche pero si el «Tiburón» y se llevó tres unidades vitales para su lucha por no descender, en la fecha 11 del Torneo Clausura.

La mejoría que muchos esperaban dijo presente en la capital santafesina. El elenco del puerto fue oportuno y mejoró su performance de forma notable, ante un contrincante que mostró poco para ser el lider del grupo A. Aldosivi defendió con «uñas y dientes» la ventaja y logró su cometido con un contraataque que marcó el 2 a 0 definitivo.

Un primer tiempo en el que pasó poco y nada. El local ejerció el dominio de la pelota, con la complicidad del equipo de Guillermo Farré que hizo de la no posesión una forma de transitar los partidos. Mauro Pittón avisó con un tiro que pegó en el travesaño, rebotó en la línea de gol, y Lucas Gamba con la cabeza intentó hacer el primero, pero cabeceó tan incómodo que más allá del arco vacío, la mandó por arriba.

Los últimos 7′ fueron los más entretenidos. Luego de tanta impresición, el «Tatengue» logró hilvanar una jugada de gol clara: se la abrieron a Julián Palacios por izquierda, se la pasó al medio a Cristian Tarragona que ejecutó un disparo de derecha, que fue al cuerpo de Jorge Carranza. El «Tiburón» se acercó al arco rival con más claridad que nunca, primero con Yonathan Cabral que le quedó la pelota en el área chica, pero con una definición tan fuerte que en vez de impactar en la red, impactó en el tejido pero de la tribuna. Facundo De La Vega, instantes después, con un derechazo cruzado y violento, hizo trabajar a Matías Tagliamonte con una salvada providencial.

Cabe decir que el arranque de Aldosivi fue más prometedor que en encuentros anteriores, con tiros de media distancia de Justo Giani y De La Vega. Las buenas sensaciones siguieron en el complemento, con un equipo del puerto a la altura del partido. Más allá de la poca solvencia defensiva, Unión nunca lo doblegó definitivamente. De La Vega fue clave en Aldosivi, que se mostró muy activo y forzó varios ataques. De hecho, el solito ganó un corner que luego devino en otro tiro de esquina y el gol aldosivista luego de 643′.

Fernando Román ejecutó la pelota quieta, Facundo Moya se elevó y ganó, y Giani la punteó para el 1 a 0 sorpresivo. El «40» tuvo la posibilidad del golpe de K.O, con un testazo que se fue por centímetros del palo derecho de Tagliamonte. El «Tatengue», antes del cimbronazo, tuvo en los pies de Tarragona el primero del cotejo pero el delantero, de manera increíble, le quedó al borde del rectángulo menor y la mandó por encima de la traversa.

Unión no encontró los caminos. Aldosivi se acomodó y aprovechó la pobre producción y la falta de efectividad del local, para llevar la victoria a buen puerto, y liquidar sobre el final con una contra de Natanael Guzmán que asistió a Giuliano Cerato para marcar el segundo, mientras el locatario buscaba desesperadamente el empate. Una vez más, como contra Argentinos y lejos de casa, tumbó a un encumbrado y quiere, como aquella vez, emprender el camino de la recuperación. Por supuesto que la situación sigue siendo delicada, pero volvió a hacer un gol y a ganar (primer triunfo del Torneo Clausura).

Lo necesitaba como el agua, y le mete presión a Talleres en la anual, que jugará este domingo el clásico cordobés ante Belgrano. Por su parte, Aldosivi recibirá en la próxima fecha a Huracán el domingo 12 de octubre a las 14.30.

OTROS ENCUENTROS

Sábado 16.45 – SAN MARTÍN DE SAN JUAN – Instituto.

Domingo 16.45 TALLERES – Belgrano.

TABLA ANUAL

…

Talleres 23 puntos (1 partido menos)

ALDOSIVI 21

————————————————————-

San Martín de San Juan 19

TABLA DE PROMEDIOS

…

Sarmiento 1,009

ALDOSIVI 0,778

—————————–

San Martín de San Juan 0,731

— Descenso

SINTESIS

UNIÓN: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Lucas Gamba. DT: Leonardo Madelón.

ALDOSIVI: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Facundo Moya, Yonathan Cabral y Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino y Justo Giani; Agustín Palavecino y Tiago Serrago; Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

GOLES: 63′ Giani (ALD); 90+8′ Cerato (ALD).

CAMBIOS UNIÓN: 58′ Nicolas Palavecino por Fragapane y Augusto Solari por Palacios; 78′ Diego Armando Díaz por Martínez y Agustín Colazo por Gamba; 89′ Corvalán por Del Blanco.

CAMBIOS ALDOSIVI: 75′ Natanael Guzmán por Palavecino y Tobías Cervera por De La Vega; 90′ Ignacio Guerrico por Serrago, Martín García por Román y Gonzalo Mottes por Giani.

INCIDENCIAS:

ESTADIO: 15 de abril.

ÁRBITRO: Andrés Merlos.

VAR: Nicolás Molina.