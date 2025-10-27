Aldosivi presentó una nota que podría sentenciar el descenso de Godoy Cruz

La Comisión Directiva del club Aldosivi presentó este lunes formalmente una nota para que se revise la decisión del Tribunal de Apelaciones, que le devolvió al conjunto mendocino los seis puntos que le habían quitado por los incidentes ocurridos en 2024 ante San Lorenzo de Almagro y ante Talleres en 2025.

Ningún club hizo este reclamo en 2014 teniendo en cuenta que se anularon los descensos en Prinera Diciiaon y entonces a todos les fue indiferente , pero Aldosivi entiende que si todos los clubes cumplen con las sanciones impuestas , aparece como una injusticia que Godoy Cruz no cumpla con las suyas . Aldosivi perdió 500 mil dólares de recaudación cumpliendo la sanción de jugar solo como socios ante Boca Juniors, por ejemplo, y sus apelaciones no fueron escuchadas y el castigo fue por el mismo motivo o que sancionaron oportunamente Tomba : incidentes en la tribuna jugando como local:

En caso que la presentación – consiste en consultar si es reglamentariamente correcto le hayan devuelto los puntos quitados por una sanción del Tribunal de Discupljna- prospere, Godoy Cruz ya sería el primer descendido y la otra plaza quedaría entre San Martín de San Juan y el propio Tiburón.

La reflexión es : Aldosivi ( tan alineado con Chiquito Tapia ) elevaría una nota semejante sin la anuencia del presidente de la AFA ? Difícil. Para colmo de males de Godoy Cruz , el Gobernador mendocino ( aunque no es directivo del club , ni cerca ) en declaraciones de campaña pre electoral , fue muy crítico de la AFA :

La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta. Cambian los descensos y las reglas. Godoy Cruz hoy no estaría en posición de descenso”.

Ante tamaña acusación el vice presidente del Tomba Manzur declaró que “ estamos de acuerdo con el formato de los torneos y Cornejo se expresó a título personal con el que no estamos de acuerdo “