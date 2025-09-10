Aldosivi presentó al DT Farré y se fisuró el pubis Laquidain

Con la presencia del presidente del club Aldosivi Hernán Tillous y el dirigente Adrián Valastro, fue presentado esta tarde en conferencia de prenssa el DT Guillermo Farré, que hará su debutel saábado en el Eva Perón de Junín a las 21.15 frente a Sarmiento en una verdadera final anticipada por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Farré habló sobre la intyensidad que pretende para su equipo y que el «cómo» llegar al área rival para «pdoer definir» es lo que está busdcnado, pues si » genreráramos 5 situaciones de gol, y no marcáramos, ahi trabaja´re en la definició de goles, pero hoy buscamos en el cómo llegar a esas situaciones «

El entrenador elogió las instalaciones y la organización interna del club que por todo ello merce y necesita no descender y asi avanzar en su evidente crecimiento institutional.

Por otra partem Santyiago Laquidain reveló en el programa LA VOZ DEL ESTADIO que se fisuró un hueso del pubis que al menos lo alejará 3 semanas de las canchas,

y el presidente del club Tillous, confió a dicho programa radial y de streaming que ya hablamos con la gente de la Provincia de Buenos Aires, para reunirnos con los responsables delo ambiental, y así sentar las bases de nuestro estadio tan ansiado ya con 5400 socios, y nos faltarían 2600 más para que cada uno tenga su butaca asegurada en ese estadio en Punta Mogotes.