Aldosivi – Platense ensayaron junto al mar

Bajo el sol de la mañana en Punta Mogotes, Aldosivi y Platense se midieron en una jornada de fútbol preparatoria que sirvió para que Guillermo Farré y Walter Zunino sigan aceitando el funcionamiento de sus equipos. En el predio Tatore Vuosso, se disputaron dos bloques de 50 minutos cada uno, donde la intensidad y el rigor táctico fueron los protagonistas.

En el primer turno, el conjunto marplatense presentó una alineación equilibrada con Axel Werner en el arco y una línea de ataque movediza integrada por Guzmán, De La Vecha y Palavecino. Por su parte, el «Calamar» apostó por la experiencia de Mainero y la conducción de Gauto para intentar romper el bloque defensivo local. El encuentro fue sumamente disputado en la zona media, con Bochi y Amarfil repartiéndose el eje del campo para sus respectivos equipos.

Para el segundo bloque, ambos entrenadores rotaron la totalidad de sus planteles. En el equipo de Farré destacó la presencia de Marcelo Leys en la contención, mientras que Zunino le dio rodaje a Bustos bajo los tres palos y a la dupla ofensiva compuesta por Nasif y Luna Diale. Estos segundos 50 minutos permitieron observar a los jóvenes de ambas canteras y a los futbolistas que pelean por un lugar en el once inicial de cara a la competencia oficial.

Síntesis de la Jornada

Primer Bloque (50 minutos)

Árbitro: Máximo Contreras.

• Aldosivi: Werner; González, Morello, Román y Rodríguez; Rolón, Bochi y García; Guzmán, De La Vecha y Palavecino. DT: Guillermo Farré.

• Platense: Sumavil; Saborido, Vázquez, Raggio y Silva; Pico, Amarfil, Mainero, Gauto y Zapiola; Heredia. DT: Walter Zunino.

Segundo Bloque (50 minutos)

Árbitro: Diego Luxen.

• Aldosivi: Chicco; Iñiguez, Acosta, Laurelli y Vales; Leys, Fernández y Sosa; Anso, Villarreal y Juárez. DT: Guillermo Farré.

• Platense: Bustos; Lagos, Currado, Nupieri e Ingenthron; Bosch, Bussio, Merlini y Tuker; Nasif y Luna Diale. DT: Walter Zunino.