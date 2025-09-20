Aldosivi perdía 2-0 y sigue mañana a las 12.00

En el peor primer tiempo del 2025 Aldosivi caía 2-0 en Victoria ante Tigre por la novena fecha del Clausura de Primera División, y a los 28′ del complemento el árbitro Ferreyra suspendió el cotejo » para cuidar la integridad física de los futbolsitas» ante un verdadero vendaval de lluvia y viento que transfotmó al campo de juego en una semi piscinna donde el balón no rdoaba en ningún sector del terreno.

Los dos goles fueron marcados en la primera mitad donde el arquero de Aldosivi, Jorge Carranza se erigió en figura. Aldosivi hizo «agua» en todas sus líneas. Llegó 2 vecescon peltoa detenida vía el zaguero Gonzalo Mottes ( un cabezazo que rebotó en un caño del arco y otro con remate por sobre el travesaño). Tigre lleg´{o no menos de 4 veces a posición de gol, adem´s de los dos ya conseguidos. Carranza aventó el riesgo, pero los dirigidos por Farré, no brindaron seguridad ni confianza.

El resto, en el complemento, donde parecía emparejado en la tenencia del balón, mostró en un córner ejecutado por Serrago, el cabezazo al gol de Cabral para el Tiburón, pero la pelota previamente dió en su mano, y el VAr lo invalidó correctamente. Después el agua y el vienteo, no sin antes destacar al capitán de Aldosivi, que 1 vez como zaguero, barrió con sus pies fuera del a´rea un ataque de los de Dabove, y otra rechazada en su área chica, tambie´n con el píe, lo que habría sido un 3- 0 demoledro.,

Llegó la suspensión para mañana domingo, a las 12.00 los 17’ restantes ( foto editada sobre prensa Tigre)