Aldosivi pecó de ingenuo y Boca le ganó con jerarquía

Por Valentin Ramallo de La Voz del Estadio radio

Aldosivi fue derrotado por Boca 2 a 0 con dos cabezazos; el primero de Lautaro Di Lollo sobre el final del primer tiempo y Rodrigo Battaglia en el área de enfrente durante el complemento. El cotejo correspondiente a la fecha 7 de la Zona A del Torneo Clausura se jugó bajo una intensa niebla y con la presencia de socios aldosivistas solamente en las plateas descubiertas.

El equipo de Mariano Charlier realizó un partido digno ante un rival de otro nivel, que más allá de no estar en un gran momento, desde el minuto cero entendió que era ampliamente superior en lo que respecta a las individualidades. Un duelo que tuvo pocas llegadas a los arcos pero que el «Xeneize» resolvió en dos jugadas de balón aéreo.

En la última jugada de la primera etapa, Carlos Palacios evitó una contra de Aldosivi con una barrida efectiva y metió un centro en diagonal para Lautaro Di Lollo que, con muchísima libertad, cabeceó y la mandó a a guardar (tercer gol para el zaguero en 2025 y todos de cabeza). Desatención defensiva, y cabe mencionar la salida de Jorge Carranza que, en vez de arrojarse con el útil luego de atrapar un centro de Leandro Paredes para esperar el pitazo final e irse al vestuario con el score 0-0, la sacó rápido por banda izquierda para el contraataque y abrió el juego para el gol visitante. Por eso lo tildamos de «ingenuo» al equipo, a pesar de la experiencia de Carranza, que habrá visto bien posicionado para la coonta de Serrago, y se entusiasmó. Podría decirnos el golero y capitán, que «y si termina en gol la contra ? » Y si .. Hablaríamos del gran pase del 1 , y sería un maestro y artífice de una victoria. Pero no sucedió,

Un remate de afuera de Federico Gino que se fue cerca del travesaño, entre otras acciones, fueron las más riesgosas de un local que estuvo a la altura. Durante el segundo tiempo, Charlier desde el banco no encontró respuestas y el conjunto de la Ribera no sufrió sobresaltos, más allá de una jugada peligrosa que culmino con un remate de Tiago Serrago que fue tapado por Agustín Marchesín.

Paredes con un centro delicioso desde un corner, le dio la posibilidad a su compañero en el mediocampo de liquidar el asunto: Rodrigo Battaglia la cruzó con la «testa» al palo izquierdo de Carranza y selló el triunfo a falta de poco más de 10 minutos. La diferencia de categoría fue notable, más allá de que Boca no fue dominante y el «Verde» no fue menos.

Al equipo del puerto no se le dan los resultados y se hunde en la tabla de la Zona A, y en la anual y en la de promedios sigue por encima de San Martín de San Juan que, hasta ahora, sumó más puntos que Aldosivi en el Clausura. El próximo contrincante será Sarmiento en Junin, el sábado 13 de spetiembre a las 21.15 luego de la fecha FIFA.

TABLA ANUAL

…

Talleres 18

ALDOSIVI 18

San Martín de San Juan 17

Nota: Habría desempate entre Talleres y Aldosivi para saber el segundo descenso, ya que San Martín de San Juan descendería por promedios.

TABLA DE PROMEDIOS

…

Sarmiento 0.981

ALDOSIVI 0.783

————————————————-

San Martín de San Juan 0.773

— Descenso

SINTESIS

ALDOSIVI: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain e Ignacio Guerrico; Roberto Bochi; Matías García, Federico Gino, Martín García y Tiago Serrago; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

BOCA: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa (6) y Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Brian Aguirre y Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

GOLES: 40+2′ Di Lollo (BOC); 35′

CAMBIOS ALDOSIVI: 0′ ST Ayrton Preciado por Matías García y Tobías Leiva por Martín García; 64? Rodrigo González por Gino; 73? De la Vega por Cervera y Emiliano Rodríguez por Bochi.

CAMBIOS BOCA: 66′ Exequiel Zeballos por Aguirre y Alan Velasco por Merentiel; 81? Williams Alarcón por Palacios; 92? Leandro Brey por Marchesín.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: José María Minella.

ÁRBITRO: Sebastián Zunino.