Aldosivi pagó caro sus errores en los dos arcos

Gimnasia y Esgrima La Plata 3 Aldosivi 1

En el Bosque platense Aldosivi entró cediéndole la iniciativa al local y aunque no fue atosigado , el control del balón le permitió al dueño de casa ante una falta de Román Villalba a un costado del área que el mejor pateador que Gimnasia tiene desde ese sector pegarle al gol de tiro libre y el único que no esperaba el remate directo fue el arquero Werner . El “país futbolero” sabía que Nicolas Barros Schelotto había convertido eñejor gol de la primera fecha desde el vértice derecho en eñ mismo arco en el que hoy convirtió desde un ángulo más abierto y más cercano que aquel gol olímpico . En serio Werner pebsó que el 10 tripero iba a tirar simplemente un centro? 1 – 0 con el golero parado en la mitad de su arco viendo como l balón se metía con efecto en el ángulo derecho .

Lo positivo fue que ese golpazo no logró meter al Tiburón en su campo y acaso, otra vez, el DT esperó demasiado para las variantes “cantadas” de los ingresos de Alan Sosa y Adrián Palavecino por bandas , aunque la razón se la dió el penal conseguido , por mano de Renzo Giampaoli, poniendo instintivamente el brazo y puñito cuando odia pégale en la cara , vía VAR . Anotó Federico Gino abriendo su pie derecho con el arquero al otro lado.

La ubicación ( por tercer partido consecutivo) del lateral Rodrigo Rochi González, “regalando” la raya del costado, demasiado ubicado hacia “adentro” , hizo hoy que el segundo gol llegara de un centro desde esa sector Para el cabezazo de Auzmendi a los 81’ anticipándose como “cortando” el envío aéreo. Claro que antes, Aldosivi se devoró un gol “hecho” con Junot Arias si con el arco a disposición sobre el área chica pifió su remate que era solo soplar para que sea el 2-1 . También intentó una chilena que terminó en un mini papelón. Cuánto menos que Junior Arias es Facu De La Vega ? Algo respondió el entrenador al respecto post partido .

Tanpoxo debutó Nico Cordero. Aldosivi falló en

ambos arcos y así le fue . El tercer gol ya lo encontró a su equipo en ataque y podrá haber recibido un cuarto de no media ineficacia en los atacante de Gimnasia .

Mucho por mejorar y ahora llega nada menos que el Central de Dimaría al Minella.

Formaciones:

Gimnasia: 23-Insfrán; 25-Steimbach, 4-Giampaoli, 21-Martínez, 24-Silva Torrejón; 16-Max, 10-Barros Schelotto; 26-Franco Torres, 19-Castro, 11-Merlo; 32-Luis Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Suplentes: 27-Kadijevic, 2-González, 6-Mastrángelo, 14-Errecalde, 15-Gelsomino, 35-Cortazzo, 5-Miramón, 20-Pérez, 33-Aguiar, 28-Bolzán, 29-Auzmendi, 43-Zalazar.

Aldosivi: 1-Werner; 4-Rodrigo González, 33-Zalazar, 6-Novillo, 3-Román; 13-Gino, 5-Bochi, 8-Rolón; 7-Guzmán, 9-Arias, 30-Villarreal. DT: Guillermo Farré.

Suplentes: 23-Chicco, 31-Acosta, 16-Morello, 18-Rodríguez, 55-Martín García, 32-Leys, 10-Sosa, 19-Cordero, 77-Da Luz, 22-De la Vega, 27-Fernández, 11-Palavecino.

Final del partido: Gimnasia 3-1 Aldosivi

Incidencias del segundo tiempo:

Cambios en Aldosivi: 0′ Palavecino por Guzmán; 0′ Sosa por Villarreal; 14′ Fernández por Rolón; 19′ Leys por Bochi; 35′ Rodriguez por Román.

Cambios en Gimnasia: 20′ Zalazar por Merlo; 20′ Auzmendi por Castro; 25′ Miramón por Max; 25′ Pérez por Torres; 41′ Cortazzo por Torres.

Goles: 36′ Auzmendi (GIM); 40′ Marcelo Torres -P- (GIM).

Amonestados: 26′ Román (ALD); 34′ Zalazar (GIM).