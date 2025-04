Aldosivi no pudo estar en partido con la jerarquía de Racing

Por Valentín Ramallo de LVDE radio

El equipo del puerto perdió 2 a 0 frente a la “Academia”, por los goles en la primera etapa de Adrián Martínez y Santiago Solari, y por la fecha 13 de la Zona A del Torne Apertura. Con este triunfo, Racing se metió de forma parcial entre los mejores ocho, mientras que Aldosivi quedó último.

Después de tres fechas, el elenco marplatense volvió a perder, esta vez ante un conjunto de otra jerarquía. Fue sometido en los primeros 45′, y en los segundos 45′, en momentos de desconexión del visitante, tuvo la “llave” para recortar la distancia pero le faltó audacia, se diluyó, y Racing se acomodó para encarrilar el triunfo.

Los primeros 20′ del duelo fueron de una superioridad absoluta de Racing. Adrián Martínez, desde temprano, empezó a inquietar en el área: el “9” se la llevó de prepo y sacudió sobre el sector izquierdo pero tapó Jorge Carranza en la primera llegada de gol del partido.

Minutos despues, centro desde la izquierda de Matías Rojas, Ignacio Guerrico cabeceó para desvíar el peligro pero casi hace un gol en contra, ya que la pelota impactó con fuerza en el travesaño y quedó boyando en el rectángulo mayor, aunque no pasó nada.

Siguió el asedio: Facundo Mura quiso meterle la pelota a “Maravilla” en la cabeza, pero se encontró con la mano de Guerrico levantada, ubicada muy cerca de la cabeza, lo que derivó en el penal. Lo ejecutó Martínez y lo cambió por gol, lo tiró al medio mientras Carranza se arrojaba para su lado zurdo.

El “Tiburón” comenzó a salir timidamente de su campo, aunque en una acción quedó expuesto en defensa, “Toto” Fernández le puso un pase en profundidad al goleador “académico”, pero cuando sacó el tiro, un corte providencial de Nestor Breitenbruch salvó a su equipo del segundo con la barrida.

Otra vez apareció Fernández, que entre tres hombres aldosivistas dentro del área, conectó con Martínez que remató por encima del travesaño. A los 23′, la primera aproximación con peligro del local: Elías Torres cambió a la derecha para Lautaro Chávez, este enganchó para su zurda y le pegó, pero salió a las manos de Gabriel Arias.

De forma paulatina, los dirigidos por Mariano Charlier comenzaron a recuperar la pelota en mitad de cancha, pero esto no se tradujo en llegadas y, además, Racing la recuperaba relativamente rápido.

Y a los 32′, una jugada colectiva extraordinaria que nació por izquierda, y que reunió los toques de Zuculini y Matías Zaracho desenvocó en el centro al segundo palo del “9”, que la fue a buscar casi hasta la línea de fondo, para Solari que la cruzó y la pusó en el ángulo. 2 a 0.

El primer tiempo siguió en la misma sintonía, con un conjunto del puerto superado. En el complemento, Charlier cambió pieza por pieza en los extremos: Tiago Serrago por Chávez y Ayrton Preciado por Palavecino, con el objetivo de encontrar mayor explosión por las bandas.

Aldosivi comenzó a crecer en el partido, los de Gustavo Costas empezaron a quedarse, a perder la pelota más de la cuenta y a sufrir la presión alta de los atacantes que presionaban en la salida y en cada saque de arco. Pero al “Verde” le faltó precisión y “pimienta” en tres cuartos.

Se despertó la “Academia” a los 65′, por derecha, con desborde de Rojas, centro bajo y la pelota que le quedó a Bruno Zuculini para pegarle, pero la mandó a casi a la popular sur. Poco y nada sucedió después, la visita, sin tener mucho la posesión de la pelota pero con ataques verticales (como es su estilo) mantuvo lejos la pelota del arco de Arias y encaminó una victoria segura.

Aldosivi no tuvo las herramientas para acercarse en el resultado, no pudo aprovechar su momento en la segunda parte y perdió su primer partido con Mariano Charlier al mando. De todos modos, el rival que tuvo hoy está totalmente a otro nivel, uno de los mejores equipos de Argentina y Sudamérica. No hay mucho de que lamentarse. En la próxima fecha, el “Tiburón” visitará a Independiente Rivadavia, el lunes 21 de abril a las 21.15 en Mendoza.

DECLARACIONES DE MARIANO CHARLIER (DT ALDOSIVI)

https://www.mdphoy.com/wp-content/uploads/2025/04/CHARLIER-POST-RACING.mp3

Hasta la publicación de esta nota…

TABLA DE POSICIONES – ZONA A

…

7° RACING 19 puntos – 13 partidos jugados

8° CENTRAL CÓRDOBA 18 – 12 – (4 diferencia de gol)

——————————————————?————–

9° INDEPENDIENTE RIVADAVIA 18 – 13 – (0)

10° DEFENSA Y JUSTICIA 17 – 12

11° NEWELL’ S 15 – 13

12° BELGRANO 14 – 13

13° UNIÓN 11 – 12

14° BANFIELD 10 – 13

15° ALDOSIVI 9 – 13

— Play-Off

TABLA DE PROMEDIOS

…

28° SARMIENTO 0.968 – 91 puntos – 94 partidos jugados

29° ALDOSIVI 0.692 – 9 – 13

———————————————————————

30° SAN MARTÍN DE SAN JUAN 0.462 – 6 – 13

— Descenso

TABLA ANUAL

…

28° ALDOSIVI 9 puntos – 13 partidos jugados

29° VÉLEZ 8 – 12

—————————————————————-

30° SAN MARTÍN DE SAN JUAN 6 – 13

— Descenso

Sintesis del partido

ALDOSIVI: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Nestor Breitenbruch, Gonzalo Mottes e Ignacio Guerrico; Roberto Bochi, Tobías Leiva y Justo Giani; Lautaro Chávez, Agustín Palavecino y Elías Torres. DT: Mariano Charlier.

RACING: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa y Nazareno Colombo; Agustín García Baso; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Matías Zaracho y Gabriel Rojas; Santiago Solari; Adrián Fernández y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas

GOLES: 12′ Martínez de penal (RAC); 32′ Solari (RAC).

CAMBIOS ALDOSIVI: 0′ ST; Tiago Serrago por Chávez y Ayrton Preciado por Palavecino; 24′ Franco Rami por Leiva; 79′ Gabriel Paredes por Guerrico y Yonathan Cabral por Breitenbruch.

CAMBIOS RACING: 65′ Ignacio Rodríguez por Solari y Maximiliano Salas por Fernández; 78′ Martín Barrios por Zaracho y Adrián Balboa por Martínez.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: José María Minella.

ÁRBITRO: Bryan Ferreyra.