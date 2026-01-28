Aldosivi no pierde ni recibe goles , pero no gana y no convierte

El técnico está armando el rompecabezas y no es fácil: siete de los nuevos refuerzos estuvieron hoy bajo la lupa. Se nota la mano de Farré en el orden, en el despliegue, pero todavía estamos en esa etapa donde el engranaje necesita aceite.

Sin embargo, lo que más nos ilusionó fue el cierre. ¡Qué manera de empujar! Esos últimos 20 minutos de Aldosivi fueron para sacarse el sombrero:

• Una presión asfixiante sobre la salida de Barracas.

• Los nuevos pidiendo la pelota, queriendo ser protagonistas ante su gente.

• Un equipo que terminó físicamente entero, metiendo al «Guapo» contra las cuerdas.

El déficit: «El arco queda a 50 metros»

Pero vamos a la verdad de la milanesa, señores. La actitud está, el volumen de juego creció, pero se patea muy poco al arco. Entramos al área con pases cortos, buscamos la jugada de billar, y nos olvidamos de que el fútbol es pragmatismo. Hay que probar de media distancia, hay que exigir al arquero rival. Sin remates, el gol es solo una expresión de deseo.

Prohibido descuidar la tabla

Lo digo con el corazón en la mano y la experiencia de tantos años siguiendo al equipo del Puerto: en el Minella no se pueden regalar puntos. La localía tiene que ser una fortaleza inexpugnable.

Hoy nos vamos con un sabor agridulce. El equipo está vivo, sí, pero en esta Liga Profesional no se puede regalar nada. Hay que sumar de a tres para no volver a sufrir con el fantasma del descenso. Ese promedio es una sombra que solo se espanta ganando en casa. Hay material, hay DT y hay gente… ¡falta que la pelota entre!

? FICHA TÉCNICA: EL EMPATE EN EL MUNDIALISTA

Torneo: Liga Profesional 2026 – Fecha 2 (Apertura)

Escenario: Estadio José María Minella (Mar del Plata)

Público: 12.000 espectadores (aprox.)

Árbitro: Luis Lobo Medina (Regular desempeño)

? ALDOSIVI (0)

A. Werner; R. González (G. Enrique), N. Zalazar, J. Novillo, F. Román; F. Gino, R. Bochi (F. Leys), E. Rolón; N. Guzmán (A. Sosa), J. Arias, A. Palavecino. DT: Guillermo Farré.

? BARRACAS CENTRAL (0)

M. Miño; R. Barrios (E. Taborda), F. Tobio, G. Campi, K. Jappert, R. Insúa; T. Porra, I. Guaraz, I. Tapia; G. Morales, J. Candia (F. Bruera). DT: Rubén Darío Insua.

? LAS ESTADÍSTICAS DEL «CASI»

Mire estos números, porque aquí se explica la anemia ofensiva que mencionábamos:

Oxho

remates totales para Aldosivi en 90 minutos de local. Es poco, es muy poco para un equipo que quiere ser protagonista. De esos ocho, solo dos tuvieron destino de red. Los últimos 20 minutos el equipo mostró los dientes, impulsado por el ingreso de Alan Sosa, pero nos falta la puntada final. Con siete de los ‘nuevos’ ya en cancha, la adaptación debe ser rápida; el promedio no espera y el Minella debe ser un fuerte, no una aduana donde todos pasen y se lleven algo.»