Aldosivi: Moya al quirófano y Moyano a resonancia magnética

Aldosivi padece los efectos de la pretemporada con el arquero Sebastián Moyano y una lesión que obligó este martes a que le realicen una resonancia magnética para determinar el grado de su afección. Por otra parte golesdemedianoche.com pudo saber de la operación de meniscos externos de una de sus rodillas del zaguero Santiago Moya ( foto) .
No todas son malas para el Tiburón, puesto que el lunes se sumó a las prácticas el delantero , ex San Martín de San Juan, Tomás Fernández, y mañana jueves, llegará a Mar del Plata para los estudios médicos de rigor, el arquero Ignacio Chicco, de 29 años de edad, con pasado en Colón, Talleres, y Belgrano de Córdoba. Dependerá de la gravedad de la lesión de Moyano, para saber si Aldosivi buscará o no un golero más para su plantel.
El 17 de febrero los portuenses jugarán ante San Miguel en horario y escenario a determinar por los 32 avos de final de la Copa Argentina de fútbol.
Las «altas» oficiales son las de Esteban Rolón y Lucas Rodríguez ( ex lateral izquierdo de Instituto); las extra oficiales ( ya entrenando hace unos días) Leys; Novillo; el citado Tomás Fernández .
A continuación las nómina de «bajas» y de jugadores con continuidad del ciclo anterior:
BAJAS
Jorge Carranza
Nahuel González
Yonathan Cabral
Gonzalo Mottes
Santiago Laquidaín
Tomás Kummer
Ignacio Guerrico
Gabriel Paredes
Giuliano Cerato ( no obstante estaría negociando un nuevo préstamo porque Aldosivi ofreció un contrato mayor al que le pagaría Instituto)
Marcelo Esponda
Tobías Leiva
Justo Giani
Tiago Serrago
Ayrton Preciado
Matías García
Tobías Cervera
Emiliano Rodríguez
Elías Torres
Franco Rami
SIGUEN
Sebastián Moyano
Néstor Breitenbruch
Santiago Moya
Fernando Román
Rodrigo González
Roberto Bochi
Federico Gino
Martín García
Kevin Baez
Agustín Palavecino
Natanael Guzmán
Facundo De La Vega
Alejandro Villarreal