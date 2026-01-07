Aldosivi: Moya al quirófano y Moyano a resonancia magnética

Aldosivi padece los efectos de la pretemporada con el arquero Sebastián Moyano y una lesión que obligó este martes a que le realicen una resonancia magnética para determinar el grado de su afección. Por otra parte golesdemedianoche.com pudo saber de la operación de meniscos externos de una de sus rodillas del zaguero Santiago Moya ( foto) .

No todas son malas para el Tiburón, puesto que el lunes se sumó a las prácticas el delantero , ex San Martín de San Juan, Tomás Fernández, y mañana jueves, llegará a Mar del Plata para los estudios médicos de rigor, el arquero Ignacio Chicco, de 29 años de edad, con pasado en Colón, Talleres, y Belgrano de Córdoba. Dependerá de la gravedad de la lesión de Moyano, para saber si Aldosivi buscará o no un golero más para su plantel.

El 17 de febrero los portuenses jugarán ante San Miguel en horario y escenario a determinar por los 32 avos de final de la Copa Argentina de fútbol.

Las «altas» oficiales son las de Esteban Rolón y Lucas Rodríguez ( ex lateral izquierdo de Instituto); las extra oficiales ( ya entrenando hace unos días) Leys; Novillo; el citado Tomás Fernández .

A continuación las nómina de «bajas» y de jugadores con continuidad del ciclo anterior:

BAJAS

Jorge Carranza

Nahuel González

Yonathan Cabral

Gonzalo Mottes

Santiago Laquidaín

Tomás Kummer

Ignacio Guerrico

Gabriel Paredes

Giuliano Cerato ( no obstante estaría negociando un nuevo préstamo porque Aldosivi ofreció un contrato mayor al que le pagaría Instituto)

Marcelo Esponda

Tobías Leiva

Justo Giani

Tiago Serrago

Ayrton Preciado

Matías García

Tobías Cervera

Emiliano Rodríguez

Elías Torres

Franco Rami

SIGUEN

Sebastián Moyano

Néstor Breitenbruch

Santiago Moya

Fernando Román

Rodrigo González

Roberto Bochi

Federico Gino

Martín García

Kevin Baez

Agustín Palavecino

Natanael Guzmán

Facundo De La Vega

Alejandro Villarreal