Aldosivi lo ganó a los 97′ con un penal para la polémica

Debieron sancionar penal una acción previa contra Agustín Palavecino. También en aquel cotejo frente a Racing. Pues bien, evidentemente marcaron penal en una acción en la que no hubo infracción. Cualquier parecido con el fútbol argentino , no es pura casualidad.

La crónica por Valentín Ramallo de La Voz del Estadio Radio}

El «Tiburón» venció 1 a 0 a Banfield en el sur del Gran Buenos Aires, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura. Sobre el epílogo del cotejo, Federico Gino transformó en gol un penal muy dudoso que hizo estallar de enojo a todo el Florencio Sola, y que deja con vida al «Verde» en su lucha por seguir en Primera División

Más que merecerlos, Aldosivi consiguió tres puntos que pueden valer, ni más ni menos, la categoría. Tras los truinfos de Newell’s, Talleres y Sarmiento, ganar era obligación. Banfield estuvo más cerca del gol, pero los merecimientos en el fútbol muchas veces no tienen valor. El elenco del puerto ganó en la última y espera un resultado favorable de Atlético Tucumán – Godoy Cruz.

Mientras Sarmiento ya derrotaba en Junín a Instituto, Aldosivi tardó un rato en acomodarse en el partido. Cuando se acomodó, le costó mucho lastimar. Tan solo un par de remates desde afuera peligrosos de Giuliano Cerato pudo contabilizar la visita. Le faltó la explosión y la precisión del partido ante Independiente Rivadavia, en un primer tiempo muy flojo con un Banfield que hizo poco y nada.

Pero el «Taladro» mejoró de forma notable en el complemento. Salió a buscarlo decidído, y Aldosivi desmejoró, a tal punto que a los 48′ tuvo que aparecer Jorge Carranza para salvar a su equipo de un problemón; Santiago López García recibió libre dentro del área por el sector derecho, remató cruzado y el arquero aldosivista con la pierna derecha salvó de manera espectacular. A los 51′, Gonzalo Ríos enganchó para su pie izquierdo y tiró al segundo palo desvíado, y a los 57′, la más clara de la noche: Rodrigo Auzmendi se fue solito y solo, mano a mano con Carranza, pero quiso definir como crack, de forma displicente, pero le hizo un favor al arquero que salió a bloquearlo.

A los 63′ lo tuvo Mauro Méndez, de cabeza, pero le pifió al arco por mucho, tras un centro desde la banda diestra. El «Tiburón» no tuvo esas llegadas, al menos con ese nivel de claridad. Sobre el final, que se tornó de ida y vuelta, Agustín Palavecino tuvo el gol de la victoria, tras su remate, la tapada de Facundo Sanguinetti, y en el rebote a arco vacío que erró de forma increíble y por varios metros. Pero… hubo lugar para la polémica de la fecha.

Federico Gino, en uno de los últimos arrebatos de Aldosivi, enganchó para su zurda y, al sentir un mínimo roce de Nicolas Meriano, que recogió su pierna zurda para no impactar con el uruguayo, se arrojó sobre el área. En un principio, el arbitro vio la jugada de forma clara e indicó con sus brazos que no hubo nada, pero desde el VAR, Fernando Espinoza lo llamó para revisar la acción. Lobo Medina cambió su opinión y marcó el penal, ejecutado con éxito por Gino para desatar el festejo visitante.

Penal polémico pero que puede valer la permanencia para el conjunto de Guillermo Farré. Clave y agónico triunfo para llegar con serias posibilidades de no descender ante San Martín de San Juan en Mar del Plata, dentro de una semana. No obstante, el partido de Godoy Cruz ante Atlético Tucumán (en juego al término de la edición de esta nota) también es crucial para las probalidades estadísticas de Aldosivi. Se verá.

SINTESIS

BANFIELD: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Martín Río, Santiago Esquivel y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

ALDOSIVI: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Moya y Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tiago Serrago y Justo Giani; Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

GOLES: 90+13′ Gino de penal (ALD).

CAMBIOS BANFIELD: 69′ Julio Furch por Auzmendi y Lautaro Ríos por Río; 82′ Tomás Nasif por Méndez y Lautaro Gómez por Ríos.

CAMBIOS ALDOSIVI: 64′ Ignacio Guerrico por Serrago y Franco Rami por De La Vega; 74′ Agustín Palavecino por Guzmán; 89′ Ayrton Preciado por Giani y Gonzalo Mottes por Moya.

INCIDENCIAS: penal para Aldosivi 90+8′.

ESTADIO: Florencio Sola.

ÁRBITRO: Luis Lobo Medina.

VAR: Fernando Espinoza.