Aldosivi goleó para quedarse en Primera y Miadosqui renunció a la presidencia de San Martín (SJ)

Descendieron a la Primera Nacional los equipos cuyanos tras el triunfazo de Aldosivi por 4 a 2 ante San Martín de San Juan en un Minella colmado y el empate de Godoy Cruz con Deportivo Riestra ( 1-1 )

La calurosa tarde con 20 mil personas en las tribunas se presentaba con un gran colorido para alentar a un equipo que llegaba de ganar 3 de sus últimos 4 partidos y una levantada histórica y que dependía solo de sí para mantener la categoría.

Aldosivi se encontró´con un equipo que si no ganaba descendía y así se paró del medio hacia adelante, y manejó el balón los primeros 30 minutos con remates de afuera del área con su gran «arma» ofensiva, dado su buenos pateadores, y de no mediar el gigante de Jorge Carranza, se podría haber ido al vestuario con un 0 – 2 y solo con un cabezazo a favor en el minuto 45 que a las manos de Borgogno a metro y medio del arco conectó Federico Gino. Aldosivi nunca encontraba libre de marcación a Giani. Los laterales no subían, y entonces el pobre De La Vega, como solitario, no entraba en juego, y jamás pisó el área rival un equipo que , firme atrás, no generaba nada . Los 30 grados de temperatura parecía que podrían influir en el complemento al elenco sanjuanino, porque la movilidad y buenas intenciones de la primera parte así lo indicaban. Acaso acostumbrados a jugar en la zona de Cuyo, hacía que conocieran el calor en alta competencia, pero sin embargo el que llegó al primer gol del sábado fue el conjunto visitante. Antes, Carranza volvi´oa actuar, pero Aldosivi ya había buscado el arco en un par de ocasiones. Errático con Giani y algún esbozo de Franco Rami ( que ingresó desde el vamos en el complemento porque De La Vega sintió el doblez en uno d sus tobillos cuando concluía ell período inicial)

A los 21′ llegó el balde de agua helada, con el gol de Barrera que lejos de ser un bálsamo por la temperatura ambiente, en las gradas resultó un mazazo que generaban dudas en los presentes y allí, más que aliento hubo reclamos. Once minutos después llegó el empate con Santiago Moyai empujando un rebote tras un cabezazo y vuelta a creer ( la igualdad, sin que ganara Godoy Cruz también mantenía al Tiburón en la A) . Dos minutos después Franco Rami recogió un centro y y a 2 – 1 pero .. el VAr llamó al juez Ramírez para decirle que un defensor en su afán de despejar, mientras Carranza hacía otra monumental atajada, le pegaba en la cabeza al que pretendía definir. Penal. Fernández lo cambió por gol a los 88′.. Como en Mendoza ya había terminado en empate, Aldosivi 2 -2 se sentía «ganador», pero a los 89′ Justo Giani aprovechó un blooper de un defensor que la pifió, y 3 -2 Y apareció no haber tiempo para otra emoción o desazón. Sin embargo, y de nuevo a instancias del Var, detectaron un foul contra Palavecino que había ingresado por Natanael Guzmán, y Ayrton Preciado se dió el lujo -. con balón que le cedió Gino para ello – de señalar su primer gol con esta camiseta. 4 -2 y delirio en todo el puerto, naciendo en las tribunas del Minella , despedido en su carácter de Municipal.

En la transmisión de radio por la 96.5 y por la 90.5 de Mardel, cuando el 0 -1 planteamos si este equipo iba a demostrar personalidad y carácter porque el clima se iba a poner espeso. Y apareció Jugó lo que no había jugador en el primer tiempo. Garra ; entrega y como dice la tribuna «huevos» más que fútbol para ir a por cada pelota como la última e ir a definirlo. Le empataron y reaccionó otra vez. Aldosivi ganó el partido que debía ganar para no descender. Con Farré de los últimos 5 partidos ganó 4!! no lograb ganar uno por un montón de fechas, Menos marcar 4 goles !. A Huracán a Unión en Santa Fe, derrota con Racongin ( con mano en el bolsillo) Banfield y hpy a San Martín.

El presidente de San Martín de San Juan,.

Jorge Miadosqui brindó declaraciones a Radio Santa Cecilia en las que confirmó su renuncia. «Le prometí a la gente que no iba a descender y no cumplí, hay que ser realista y sobre todo ser autocrítico y entender que hicimos las cosas mal y cuando eso pasa el fracaso está a la vista», expresó el dirigente.

Miadosqui destacó el esfuerzo realizado para revertir la situación, mencionando un viaje en charter para el encuentro decisivo contra Aldosivi, aunque reconoció que no fue suficiente para mantener la categoría. «Hicimos un esfuerzo económico importante para este juego, pero a veces no alcanza con lo que se puede hacer», agregó.

Respecto al desempeño del equipo en el último partido, el presidente no responsabilizó a ninguna persona en particular. «No supimos aguantar la ventaja que teníamos. Habrá que sentarse a hablar con los jugadores para definir el camino a seguir», comentó, al tiempo que enfatizó que existen otros asuntos por resolver y que los ciclos deben concluir. Finalmente, aseguró: «Creo que debo dar un paso al costado».

ALDOSIVI 4

Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román Villalba; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani y Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

SAN MARTIN 2

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela; Diego González, Nicolás Watson; Horacio Tijanovich, Sebastián González, Tomás Fernández; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.